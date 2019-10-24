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РИА Новости

Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17

12:17 24.10.2019 (обновлено: 14:08 24.10.2019)
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© AFP 2019 / ANP/ Robin van LonkhuijsenОбъединенная следственная группа (JIT) во время презентации предварительных выводов. 24 мая 2018
Объединенная следственная группа (JIT) во время презентации предварительных выводов. 24 мая 2018
© AFP 2019 / ANP/ Robin van Lonkhuijsen
Объединенная следственная группа (JIT) во время презентации предварительных выводов. 24 мая 2018. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 окт — РИА Новости. Немецкий детектив Йозеф Реш заявил, что берет назад предложение о передаче информации о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, так как полагает, что международное следствие не заинтересовано в раскрытии данного дела. Об этом говорится в письме адвоката Реша, поступившем в РИА Новости.
Как отметил представитель детектива, тот назначил срок до 18 октября, но к нему так никто и не обратился — ни от международной следственной группы JIT, ни от прокуратуры Нидерландов, ни от следственного комитета Малайзии, ни от какого-либо другого органа.
"Мой клиент сделал все возможное, чтобы выполнить публично сформулированный запрос о поддержке. Это, однако, осталось непостижимым образом неуслышанным. Он указывает, что этот вопрос для него закрыт", — говорится в письме.
Адвокат отмечает, что вся процедура следствия остается необъяснимой, причем не только для его клиента.
"Господин Реш считает, что это страшно и тревожно, потому что данные процессы укрепляют впечатление, что реального интереса в поиске истины и расследовании не существует вообще, а скорее доказательства намеренно утаиваются", — пишет он.
Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолёта Боинг-777 в Донецкой области. 17 июля 2019
Вчера, 12:35РИА Новости
Немецкий детектив опроверг информацию о продаже данных по катастрофе МН17
Представитель Реша также опроверг сообщения о том, что детектив продал собранные им сведения неким заинтересованным сторонам.
"От имени моего клиента я уполномочен заявить, что это неправда! Никто никогда не обращался к нему за этим, ни из прессы, ни со стороны кого-либо еще", — заявил он в письме.
В августе Реш, занимающийся расследованием крушения МН17 с 2014 года, рассказал в интервью РИА Новости, что ему известны имена ответственных за катастрофу и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует. Он выразил готовность передать эту информацию Нидерландам, Малайзии или России при условии, что она будет обнародована. Премьер Малайзии позже заявлял, что власти страны готовы выслушать детектива.

Крушение MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
10 октября, 14:01РИА Новости
Нидерланды выяснят, почему не было запрета на полеты в зоне крушения МН17
Расследование ведет международная следственная группа JIT, Россия в нем не участвует. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
В июне JIT опубликовала новый доклад и, в частности, называла имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулато, а также украинец Леонид Харченко. При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников (например, фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета).
Суд по делу MH17 должен начаться в Нидерландах в марте.
Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Так, JIT проигнорировала документы, свидетельствующие, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
15 октября, 19:36РИА Новости
Авторов фильма о крушении MH17 в Донбассе внесли в базу сайта "Миротворец"
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MH17. РасследованиеГерманияМалайзияНидерландыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Отсутствие интереса узнать истину само по себе доказательство
24 октября, 13:51
Ярослав Погодин
9201102
В стиле ковбоев: у меня есть доказательства, но я их вам не покажу?
24 октября, 13:08
rroyi
22810056
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