https://ria.ru/20220815/mh17-1809707686.html

Суд в Нидерландах 17 ноября вынесет вердикт по делу о крушении MH17

Суд в Нидерландах 17 ноября вынесет вердикт по делу о крушении MH17 - РИА Новости, 15.08.2022

Суд в Нидерландах 17 ноября вынесет вердикт по делу о крушении MH17

Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года вынесет вердикт по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины, говорится в заявлении РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:10

2022-08-15T14:10

2022-08-15T14:38

в мире

mh17. расследование

нидерланды

крушение малайзийского boeing под донецком

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ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года вынесет вердикт по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины, говорится в заявлении инстанции.Сообщается, что вынесение вердикта займет полдня и, вероятно, начнется во второй половине дня.Ранее окружной суд Гааги рассматривал три возможных даты вынесения решения по делу об авиакатастрофе - 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря. На заседании в мае председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что 22 сентября больше не рассматривается как возможная дата вынесения вердикта, так как "впереди еще много работы".Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20220610/mh17-1794551343.html

https://ria.ru/20220325/boing-1780054774.html

https://ria.ru/20200309/1568240104.html

нидерланды

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Ольга Фомченкова

в мире, mh17. расследование, нидерланды, крушение малайзийского boeing под донецком