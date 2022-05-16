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Адвокат семей жертв MH17 назвала запрос снизить компенсации несправедливым - РИА Новости, 16.05.2022
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Адвокат семей жертв MH17 назвала запрос снизить компенсации несправедливым
Адвокат семей жертв MH17 назвала запрос снизить компенсации несправедливым - РИА Новости, 16.05.2022
Адвокат семей жертв MH17 назвала запрос снизить компенсации несправедливым
Юридический советник родственников погибших в катастрофе рейса MH17 на востоке Украины Арлетте Схейнс заявила РИА Новости, что считает несправедливым... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:15
2022-05-16T19:15
в мире
гаага
нидерланды
николай винниченко
украина
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СХИПХОЛ (НИДЕРЛАНДЫ), 16 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Юридический советник родственников погибших в катастрофе рейса MH17 на востоке Украины Арлетте Схейнс заявила РИА Новости, что считает несправедливым предложение прокуратуры Нидерландов снизить размер компенсаций, надеется, что суд удовлетворит требование пострадавшей стороны.В понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе в 2014 году.Окружной суд Гааги в декабре получил более 300 исков о компенсациях от родственников жертв авиакатастрофы. Юридический советник семей погибших Арлетте Схейнс сообщила, что запрошенные родственниками суммы компенсаций составляют от 40 до 50 тысяч евро в зависимости от степени родства. Гособвинение же предложило снизить запрашиваемые суммы компенсаций с 40-50 тысяч евро до 30-40 тысяч евро."Мы считаем это несправедливым. Мы надеемся, что суд удовлетворит наше требование и не будет уменьшать размер компенсаций", - сказала Схейнс.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности. МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
https://ria.ru/20211208/mh17-1762790612.html
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в мире, гаага, нидерланды, николай винниченко, украина
19:15 16.05.2022
 
Адвокат семей жертв MH17 назвала запрос снизить компенсации несправедливым

Адвокат семей жертв MH17 Схейнс назвала предложение снизить компенсации несправедливым

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание комплекса правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе
Здание комплекса правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание комплекса правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе. Архивное фото
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СХИПХОЛ (НИДЕРЛАНДЫ), 16 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Юридический советник родственников погибших в катастрофе рейса MH17 на востоке Украины Арлетте Схейнс заявила РИА Новости, что считает несправедливым предложение прокуратуры Нидерландов снизить размер компенсаций, надеется, что суд удовлетворит требование пострадавшей стороны.
В понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе в 2014 году.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря 2021, 16:41
Семьи жертв крушения рейса MH17 требуют компенсации до 50 тысяч евро
Окружной суд Гааги в декабре получил более 300 исков о компенсациях от родственников жертв авиакатастрофы. Юридический советник семей погибших Арлетте Схейнс сообщила, что запрошенные родственниками суммы компенсаций составляют от 40 до 50 тысяч евро в зависимости от степени родства. Гособвинение же предложило снизить запрашиваемые суммы компенсаций с 40-50 тысяч евро до 30-40 тысяч евро.
"Мы считаем это несправедливым. Мы надеемся, что суд удовлетворит наше требование и не будет уменьшать размер компенсаций", - сказала Схейнс.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности. МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября 2021, 15:08
Защита не успела допросить свидетеля по делу о крушении рейса MH17
 
В миреГаагаНидерландыНиколай ВинниченкоУкраина
 
 
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