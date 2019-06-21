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РИА Новости

США отказались отвечать на вопрос о данных своих спутников по МН17

Вчера, 23:15
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Минюст США не стал комментировать РИА Новости вопрос о предоставлении Нидерландам спутниковых снимков места падения в 2014 году Boeing рейса MH17 на востоке Украины, при этом в ведомстве утверждают, что сотрудничают с властями Нидерландов. Госдеп на вопрос РИА Новости по этой теме не ответил.
"В соответствии с правилами министерство юстиции не комментирует публично свои контакты с иностранными правительствами по вопросам расследований, включая подтверждение или отрицание самого существования таких контактов. Что я могу сказать вам, это то, что мы сотрудничаем с властями Нидерландов", - сказала в пятницу РИА Новости представитель минюста Николь Навас Оксман.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
20 июня, 16:29
У России есть своя версия крушения малайзийского Боинга, заявил Путин
Ранее глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил, что Нидерланды не обладают спутниковыми данными США и данными с украинских радаров по крушению в 2014 году Boeing рейса MH17 на востоке Украины, не пояснив причины их отсутствия.
В госдепартаменте США РИА Новости не ответили на вопрос о том, обращалась ли голландская сторона к американцам за такими снимками и готовы ли они их предоставить.
Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко в январе заявлял, что именно Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, должна заниматься получением данных с американских спутников, а также украинских радаров, переговоров украинских военных диспетчеров, данных учета боеприпасов на Украине в момент катастрофы. Если этих данных нет, то вопрос, почему их не требуют от Киева и Вашингтона, нужно задавать властям Нидерландов. Если эти данные есть, РФ сама хотела бы получить ответ, почему Нидерланды их не публикуют.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
14 мая, 18:53
Политолог: уберите обвинения в адрес России по MH17 ‒ и все рассыплетсяАвтор статьи в немецком издании Heise удивился, что никто не обвиняет Украину в гибели под Донецком в 2014 году малайзийского лайнера. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik объяснил, кому и зачем нужны обвинения в адрес России.
Российская же сторона в ответ на промежуточные итоги ССГ, в которых следствие утверждало, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска, ранее передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
В минувшую среду ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года. В состав ССГ входят представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines. Архивное фото
20 июня, 23:46
ЕС призвал Россию сотрудничать с международным расследованием по MH17
Комментируя новые заявления международного следствия, МИД РФ вновь назвал голословными обвинения в адрес России, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отвергли высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы Совместной следственной группы.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не уклонялась от ответственности, если она лежит на ее плечах, но в ситуации с крушением малайзийского Boeing нет никаких доказательств.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. По данным РФ, самолёт был сбит украинской ракетой.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
19 июня, 15:58
"Русский след" из соцсетей. Следствие по крушению MH17 назвало фамилииСледственная группа, которая выясняет причины гибели рейса MH17, озвучила "новые данные", среди подозреваемых названы россияне. В итоге вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
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MH17. РасследованиеРоссияСШАВ мире
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