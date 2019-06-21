США отказались отвечать на вопрос о данных своих спутников по МН17

ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Минюст США не стал комментировать РИА Новости вопрос о предоставлении Нидерландам спутниковых снимков места падения в 2014 году Boeing рейса MH17 на востоке Украины, при этом в ведомстве утверждают, что сотрудничают с властями Нидерландов. Госдеп на вопрос РИА Новости по этой теме не ответил.

"В соответствии с правилами министерство юстиции не комментирует публично свои контакты с иностранными правительствами по вопросам расследований, включая подтверждение или отрицание самого существования таких контактов. Что я могу сказать вам, это то, что мы сотрудничаем с властями Нидерландов", - сказала в пятницу РИА Новости представитель минюста Николь Навас Оксман.

Ранее глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил, что Нидерланды не обладают спутниковыми данными США и данными с украинских радаров по крушению в 2014 году Boeing рейса MH17 на востоке Украины, не пояснив причины их отсутствия.

В госдепартаменте США РИА Новости не ответили на вопрос о том, обращалась ли голландская сторона к американцам за такими снимками и готовы ли они их предоставить.

Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко в январе заявлял, что именно Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, должна заниматься получением данных с американских спутников, а также украинских радаров, переговоров украинских военных диспетчеров, данных учета боеприпасов на Украине в момент катастрофы. Если этих данных нет, то вопрос, почему их не требуют от Киева и Вашингтона, нужно задавать властям Нидерландов. Если эти данные есть, РФ сама хотела бы получить ответ, почему Нидерланды их не публикуют.

Российская же сторона в ответ на промежуточные итоги ССГ, в которых следствие утверждало, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска, ранее передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.

В минувшую среду ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года. В состав ССГ входят представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.

Комментируя новые заявления международного следствия, МИД РФ вновь назвал голословными обвинения в адрес России, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отвергли высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы Совместной следственной группы.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не уклонялась от ответственности, если она лежит на ее плечах, но в ситуации с крушением малайзийского Boeing нет никаких доказательств.