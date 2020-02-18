Кремль прокомментировал публикацию голландского журналиста по МН17

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Расследование голландского журналиста Макса Ван дер Верффа, посвященное крушению малайзийского Boeing под Донецком в 2014 году, можно считать подтверждением правоты России в этом вопросе, заявил Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что России, к сожалению, было отказано в праве стать участницей международной следственной группы, поэтому мы всегда со скепсисом и с недоверием относились к скоропалительным и таким не основанным на серьезном подходе поспешным заключениям", — сказал пресс-секретарь российского президента.
На вопрос журналистов, почему Москва требует включить себя в международную следственную группу, если авиакатастрофа произошла не на территории России и это не российский самолет, Песков напомнил, что после начала расследования "сразу же стали звучать обвинения России в том, что она не делала".
Ранее журналист Макс Ван дер Верфф в своей статье "Проводилось ли расследование по MH17 должным образом?" опубликовал некоторые документы Совместной следственной группы и заявил, что военная разведка Нидерландов не обнаружила ни один ЗРК "Бук", который смог бы сбить малайзийский самолет.
Трагедия в небе над Донбассом
Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
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Москва неоднократно заявляла о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что лайнер был сбит с территории, контролировавшейся ВСУ.
Единственный доступный "свидетель", непосредственно причастный к боевым действиям в интересующей следствие локации, — экс-командир одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Сам он отрицает причастность к трагедии.
Суд над подозреваемыми в атаке на самолет начнется 9 марта.