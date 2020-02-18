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Кремль прокомментировал публикацию голландского журналиста по МН17
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РИА Новости

Кремль прокомментировал публикацию голландского журналиста по МН17

12:49 18.02.2020 (обновлено: 14:13 18.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Расследование голландского журналиста Макса Ван дер Верффа, посвященное крушению малайзийского Boeing под Донецком в 2014 году, можно считать подтверждением правоты России в этом вопросе, заявил Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что России, к сожалению, было отказано в праве стать участницей международной следственной группы, поэтому мы всегда со скепсисом и с недоверием относились к скоропалительным и таким не основанным на серьезном подходе поспешным заключениям", — сказал пресс-секретарь российского президента.

На вопрос журналистов, почему Москва требует включить себя в международную следственную группу, если авиакатастрофа произошла не на территории России и это не российский самолет, Песков напомнил, что после начала расследования "сразу же стали звучать обвинения России в том, что она не делала".
Ранее журналист Макс Ван дер Верфф в своей статье "Проводилось ли расследование по MH17 должным образом?" опубликовал некоторые документы Совместной следственной группы и заявил, что военная разведка Нидерландов не обнаружила ни один ЗРК "Бук", который смог бы сбить малайзийский самолет.
Документ опубликованный журналистом и автором документального фильма об авиакатастрофе Максом Ван дер Верффом
09:26
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Владимир Цемах
6 ноября 2019, 12:45Видеоблоги - Радио Sputnik
"Люди Донбасса". Владимир Цемах: Я защищал свой дом
Москва неоднократно заявляла о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что лайнер был сбит с территории, контролировавшейся ВСУ.
Единственный доступный "свидетель", непосредственно причастный к боевым действиям в интересующей следствие локации, — экс-командир одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Сам он отрицает причастность к трагедии.
Суд над подозреваемыми в атаке на самолет начнется 9 марта.
Сбор тел погибших при крушении лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Вчера, 15:40
На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17
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MH17. РасследованиеДмитрий ПесковРоссияВ мире
Популярные комментарии
Древним украм не отвертеться. У американцев снимки из космоса есть. Давно бы показали, на следующий день, если бы это были не укры.
18 февраля, 12:56
vvab6
26410085321
Russia - дело пахнет керосином. Гаага⚖️ не за горами. Врунишки🇷🇺🔎
18 февраля, 13:58
Aud Kal
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