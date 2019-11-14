Заявление следователей по МН-17 нуждается в проверке, заявила Захарова

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Заявление международной совместной следственной группы (ССГ) по Заявление международной совместной следственной группы (ССГ) по катастрофе авиалайнера МН17 в Донбассе нуждается в тщательной проверке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Ранее в четверг ССГ опубликовала новые данные по крушению малайзийского Boeing в небе над востоком Украины в 2014 году.

"Это же какой-то абсурд. Мы с вами начинаем обсуждать то, что все-таки должно быть каким-то образом подтверждено, должно пройти какую-то экспертную оценку. Мы живем в мире, который борется с фейком, при этом мы исходим из того, что уже неоднократно по этой теме публиковались фейки, которые потом спустя месяц-два получали должную экспертную оценку", - сказала она во время брифинга в четверг, отвечая на вопрос журналиста.

"Сейчас мы сразу же после публикации должны дать оценку тому, что не изучено экспертами. Что вы хотите? Вы толкаете нас на что? Чтобы мы давали политическую оценку тем вещам, которые вначале должны изучить эксперты как минимум, а потом уже все остальное?" - подчеркнула она.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.