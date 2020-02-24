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Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска "Бука"
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РИА Новости

Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска "Бука"

18:35 24.02.2020 (обновлено: 19:15 24.02.2020)
59331
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
Ранее нидерландский прокурор Фред Вестербоке в эфире телеканала CBS заявил, что есть по крайней мере один человек, который якобы видел запуск ракеты.
"Из показаний: "Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень..." Противно. Из трагедии устроили балаган", — написала Захарова в Facebook.

Дело MH17

Летом 2014 года Boeing 777 малайзийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом. При трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
18 февраля, 17:46
В Нидерландах заявили об отсутствии "Буков" в районе крушения MH17
Украинские власти сразу же обвинили в случившемся ополченцев, которые, в свою очередь, отмечали, что не имеют средств, способных сбить лайнер на такой высоте.
Возглавляемая нидерландской Генпрокуратурой следственная группа, куда не вошла Россия, заявила, что самолет был сбит из зенитных ракетных комплексов "Бук", якобы принадлежавших 53-й зенитно-ракетой бригаде российских Вооруженных сил из Курска.
Как отмечал замглавы Генпрокуратуры России Николай Винник, Москва передала Амстердаму данные с радаров, а также документацию, свидетельствующую о том, что сбившая лайнер ракета принадлежала Киеву. Однако следственная группа эти сведения проигнорировала.
Российский МИД неоднократно называл обвинения голословными. Президент Владимир Путин также отмечал, что Москву не допускают до расследования крушения. В свою очередь, в Минобороны подчеркивали, что все ракеты, двигатель одной из которых продемонстрировала совместная комиссия, были утилизированы еще в 2011 году.
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
18 февраля, 09:26
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
В прошлом году следственная группа назвала трех россиян и украинца причастными к доставке зенитного ракетного комплекса на позицию в Донбассе и к удару по самолету. Планируется выдать международный ордер на их арест.
В Москве же потребовали конкретных доказательств. Также в российском внешнеполитическом ведомстве усомнились в качестве работы Совместной следственной группы.
Кроме того, на прошлой неделе Нидерланды отказались передать России материалы по крушению самолета, хотя по делу проходят несколько россиян.
Как отметили в Генпрокуратуре России, Амстердам в очередной раз "уклонился от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН".
МИД России заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
4 октября 2019, 08:00
"Наконец-то": голландский парламент расследует преступление Украины
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Обсудить 115
Мария ЗахароваMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)НидерландыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Какими угодно словами можно называть процесс, но правовые последствия будет иметь именно этот процесс ... и именно эти результаты расследования. Трупы никто не простит.
24 февраля, 18:42
Max P
330317139
Свидетель верхом, как Мюнхгаузен, на Буке летал. Всё видел, всё знает.
24 февраля, 18:33
vvab6
1043110213
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