Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска "Бука"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты " Бук ", сбившей малайзийский Boeing. Официальный представитель МИДназвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "", сбившей малайзийский Boeing.

Ранее нидерландский прокурор Фред Вестербоке в эфире телеканала CBS заявил, что есть по крайней мере один человек, который якобы видел запуск ракеты.

Facebook. "Из показаний: "Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень..." Противно. Из трагедии устроили балаган", — написала Захарова в

Дело MH17

Летом 2014 года Boeing 777 малайзийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом. При трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна.

Украинские власти сразу же обвинили в случившемся ополченцев, которые, в свою очередь, отмечали, что не имеют средств, способных сбить лайнер на такой высоте.

Возглавляемая нидерландской Генпрокуратурой следственная группа, куда не вошла Россия, заявила, что самолет был сбит из зенитных ракетных комплексов "Бук", якобы принадлежавших 53-й зенитно-ракетой бригаде российских Вооруженных сил из Курска.

Как отмечал замглавы Генпрокуратуры России Николай Винник, Москва передала Амстердаму данные с радаров, а также документацию, свидетельствующую о том, что сбившая лайнер ракета принадлежала Киеву. Однако следственная группа эти сведения проигнорировала.

Российский МИД неоднократно называл обвинения голословными. Президент Владимир Путин также отмечал, что Москву не допускают до расследования крушения. В свою очередь, в Минобороны подчеркивали, что все ракеты, двигатель одной из которых продемонстрировала совместная комиссия, были утилизированы еще в 2011 году.

В прошлом году следственная группа назвала трех россиян и украинца причастными к доставке зенитного ракетного комплекса на позицию в Донбассе и к удару по самолету. Планируется выдать международный ордер на их арест.

В Москве же потребовали конкретных доказательств. Также в российском внешнеполитическом ведомстве усомнились в качестве работы Совместной следственной группы.

Кроме того, на прошлой неделе Нидерланды отказались передать России материалы по крушению самолета, хотя по делу проходят несколько россиян.

Как отметили в Генпрокуратуре России, Амстердам в очередной раз "уклонился от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН".