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Россия не отвечает за события в Донбассе, заявил Виноградов
Россия не отвечает за события в Донбассе, заявил Виноградов - РИА Новости, 26.01.2022
Россия не отвечает за события в Донбассе, заявил Виноградов
Представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов призвал суд прийти к выводу, что Москва не несет ответственность за события в Донбассе, это было вне ее территории. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:28
2022-01-26T12:02
европейский суд по правам человека (еспч)
россия
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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов призвал суд прийти к выводу, что Москва не несет ответственность за события в Донбассе, это было вне ее территории."Прежде всего власти Российской Федерации обращают внимание, что события, описываемые в жалобах Украины и Нидерландов, если и имели место, то в Донецкой и Луганской областях Украины – то есть вне территории Российской Федерации", - указал представитель РФ."Напоминаем, что в своем решении "Банкович и другие против Бельгии и 16 других государств-членов Совета Европы" Большая Палата ЕСПЧ единогласно постановила, что юрисдикционная компетенция государства является прежде всего территориальной и, таким образом, государства по общему правилу не могут быть признаны ответственными за действия, совершенные за пределами их территории", - напомнил он."Мы согласны с таким подходом Большой Палаты и призываем ее и в настоящем деле так же прийти к выводу, согласно которому Российская Федерация не несет ответственности по статье 1 Конвенции за события, изложенные в настоящих жалобах Нидерландов и Украины", - отметил Виноградов.В середине ноября прошлого года ЕСПЧ заявил, что отложил на 26 ноября 2022 года рассмотрение иска Нидерландов в отношении России в связи с катастрофой МН17 в 2014 году. Ранее слушание было запланировано на 24 ноября 2021 года. Однако в суде пояснили, что такое решение принято из-за выхода из судебного процесса одного из судей в начале ноября.Нидерланды в июле 2020 года обратились в ЕСПЧ с жалобой против России по катастрофе самолета МН17.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 – граждане Нидерландов, 44 – Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии. Все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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европейский суд по правам человека (еспч), россия
11:28 26.01.2022 (обновлено: 12:02 26.01.2022)
 
Россия не отвечает за события в Донбассе, заявил Виноградов

Представитель России в ЕСПЧ Виноградов: Россия не отвечает за события в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского суда по правам человека
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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов призвал суд прийти к выводу, что Москва не несет ответственность за события в Донбассе, это было вне ее территории.
"Прежде всего власти Российской Федерации обращают внимание, что события, описываемые в жалобах Украины и Нидерландов, если и имели место, то в Донецкой и Луганской областях Украины – то есть вне территории Российской Федерации", - указал представитель РФ.
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
11:59
Нидерланды не использовали российские материалы по MH17, заявил Виноградов
"Напоминаем, что в своем решении "Банкович и другие против Бельгии и 16 других государств-членов Совета Европы" Большая Палата ЕСПЧ единогласно постановила, что юрисдикционная компетенция государства является прежде всего территориальной и, таким образом, государства по общему правилу не могут быть признаны ответственными за действия, совершенные за пределами их территории", - напомнил он.
"Мы согласны с таким подходом Большой Палаты и призываем ее и в настоящем деле так же прийти к выводу, согласно которому Российская Федерация не несет ответственности по статье 1 Конвенции за события, изложенные в настоящих жалобах Нидерландов и Украины", - отметил Виноградов.
В середине ноября прошлого года ЕСПЧ заявил, что отложил на 26 ноября 2022 года рассмотрение иска Нидерландов в отношении России в связи с катастрофой МН17 в 2014 году. Ранее слушание было запланировано на 24 ноября 2021 года. Однако в суде пояснили, что такое решение принято из-за выхода из судебного процесса одного из судей в начале ноября.
Нидерланды в июле 2020 года обратились в ЕСПЧ с жалобой против России по катастрофе самолета МН17.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
11:43
Концепция "эффективного контроля" неприменима, заявил Виноградов
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 – граждане Нидерландов, 44 – Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии. Все они погибли.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
 
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Россия
 
 
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