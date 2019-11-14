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РИА Новости

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

17:21 14.11.2019 (обновлено: 18:16 14.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Она отметила, что JIT занимается подгонкой фактов под заранее известное решение.

"Вердикт, приговор уже был вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов, которые бы <…> свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения", — сказала дипломат.

При этом она подчеркнула, что заявления JIT нуждаются в тщательной проверке.
"Это же какой-то абсурд. Мы с вами начинаем обсуждать то, что все-таки должно быть каким-то образом подтверждено, должно пройти какую-то экспертную оценку. Мы живем в мире, который борется с фейком, при этом мы исходим из того, что уже неоднократно по этой теме публиковались фейки, которые потом, спустя месяц-два, получали должную экспертную оценку", — добавила представитель МИД.

Сейчас мы сразу же после публикации должны дать оценку тому, что не изучено экспертами. Что вы хотите? Вы толкаете нас на что? Чтобы мы давали политическую оценку тем вещам, которые вначале должны изучить эксперты как минимум, а потом уже все остальное?

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Мария Захарова
официальный представитель российского МИД

Крушение в Донбассе

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
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Расследование ведет Совместная следственная группа (Австралия, Бельгия, Малайзия, Украина и Нидерланды), Россия в нем не участвует. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
JIT также заявляла, что к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing причастны россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулато и украинец Леонид Харченко. При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников, например фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета.
Суд над подозреваемыми в атаке на самолет начнется 9 марта.
Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Так, JIT проигнорировала документы, свидетельствующие, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
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Мария ЗахароваMH17. РасследованиеМИД РФВ мире
Популярные комментарии
Не хочется выглядеть "маргиналом" (в хорошем смысле слова), но пока "западники" не получат по "сусалам" от России, этот вой будет продолжаться ещё очень долго...
14 ноября, 18:14
Константин Иванов
30541535668
В общем, сказать МИДу нечего, пока не придумали)
14 ноября, 18:08
ПСПетр Симонов
2005013207
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