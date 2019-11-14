Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Она отметила, что JIT занимается подгонкой фактов под заранее известное решение.

"Вердикт, приговор уже был вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов, которые бы <…> свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения", — сказала дипломат.

При этом она подчеркнула, что заявления JIT нуждаются в тщательной проверке.

"Это же какой-то абсурд. Мы с вами начинаем обсуждать то, что все-таки должно быть каким-то образом подтверждено, должно пройти какую-то экспертную оценку. Мы живем в мире, который борется с фейком, при этом мы исходим из того, что уже неоднократно по этой теме публиковались фейки, которые потом, спустя месяц-два, получали должную экспертную оценку", — добавила представитель МИД.

Сейчас мы сразу же после публикации должны дать оценку тому, что не изучено экспертами. Что вы хотите? Вы толкаете нас на что? Чтобы мы давали политическую оценку тем вещам, которые вначале должны изучить эксперты как минимум, а потом уже все остальное? Мария Захарова официальный представитель российского МИД официальный представитель российского МИД

Крушение в Донбассе

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Расследование ведет Совместная следственная группа (Австралия, Бельгия, Малайзия, Украина и Нидерланды), Россия в нем не участвует. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.

JIT также заявляла, что к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing причастны россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулато и украинец Леонид Харченко. При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников, например фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета.

Суд над подозреваемыми в атаке на самолет начнется 9 марта.