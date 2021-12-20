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https://ria.ru/20211220/mh17-1764536029.html
Российские показания добавили в дело MH17 для сбалансированности досье
Российские показания добавили в дело MH17 для сбалансированности досье - РИА Новости, 20.12.2021
Российские показания добавили в дело MH17 для сбалансированности досье
Российские показания приобщили к делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году для сбалансированности досье, заявил голландский прокурор... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:34
2021-12-20T18:38
нидерланды
крушение малайзийского boeing под донецком
авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)
mh17. расследование
предварительный доклад о причинах крушения mh17
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ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. Российские показания приобщили к делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году для сбалансированности досье, заявил голландский прокурор Тейс Бергер.В понедельник в особо охраняемом комплексе "Схипхол" возобновились слушания по делу об авиакатастрофе. Трансляция заседания ведется на сайте суда. Прокуратура Нидерландов начала зачитывать обвинительное заключение."Российские показания были добавлены в дело MH17, чтобы суд и защита видели разные точки зрения. Таким образом, мы хотели создать сбалансированное досье", — сказал прокурор на заседании.По его словам, некоторые свидетельства из России были "ненадежны".Ранее российская сторона обращала внимание, что следственная группа по МН17 полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства, представленные Москвой. Так, судья Дагмар Костер заявлял, что выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" доставили из России и затем перевезли обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. Судья также сообщал, что следствие просмотрело более 500 видео и фото "Бука", "найденные в интернете". При этом в Министерстве обороны России указывали на фальсификации в видеозаписях.Как заявляли в Минобороны в 2018 году, следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Так, видео о передвижении якобы российского "Бука", которым сбили лайнер, по территории Украины — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото- или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает.Ранее в понедельник на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что голландский суд отклонил запрос защиты о предоставлении всех документов, касающихся показаний свидетеля, утверждавшего, что самолет не мог быть сбит ЗРК "Бук".Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года идет рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года близ Донецка. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предъявить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а запустили ее с подконтрольной Киеву территории, но эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС России из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.При этом ССГ отклонила показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались Вооруженные силы Украины.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу Олега Пулатова отмечала, что это мешает оценить достоверность показаний, но прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД России заявлял, что обвинения в причастности россиян к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким.
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нидерланды, крушение малайзийского boeing под донецком, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), mh17. расследование, предварительный доклад о причинах крушения mh17
13:34 20.12.2021 (обновлено: 18:38 20.12.2021)
 
Российские показания добавили в дело MH17 для сбалансированности досье

Прокурор Бергер: российские показания добавили в дело MH17 для сбалансированности досье

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. Российские показания приобщили к делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году для сбалансированности досье, заявил голландский прокурор Тейс Бергер.
В понедельник в особо охраняемом комплексе "Схипхол" возобновились слушания по делу об авиакатастрофе. Трансляция заседания ведется на сайте суда. Прокуратура Нидерландов начала зачитывать обвинительное заключение.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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Голландцы нашли "ценных свидетелей по делу "Боинга": кот уже убит
"Российские показания были добавлены в дело MH17, чтобы суд и защита видели разные точки зрения. Таким образом, мы хотели создать сбалансированное досье", — сказал прокурор на заседании.
По его словам, некоторые свидетельства из России были "ненадежны".
Ранее российская сторона обращала внимание, что следственная группа по МН17 полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства, представленные Москвой. Так, судья Дагмар Костер заявлял, что выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" доставили из России и затем перевезли обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. Судья также сообщал, что следствие просмотрело более 500 видео и фото "Бука", "найденные в интернете". При этом в Министерстве обороны России указывали на фальсификации в видеозаписях.
Как заявляли в Минобороны в 2018 году, следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Так, видео о передвижении якобы российского "Бука", которым сбили лайнер, по территории Украины — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото- или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 12:22
К делу MH17 не будут приобщать документ США о снимках с пуском ракеты
Ранее в понедельник на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что голландский суд отклонил запрос защиты о предоставлении всех документов, касающихся показаний свидетеля, утверждавшего, что самолет не мог быть сбит ЗРК "Бук".
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года идет рассмотрение дела по существу.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года близ Донецка. На борту находились 298 человек, все они погибли.
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Следствие сделало выводы о "Буке" в деле MH17 по украинским данным
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предъявить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а запустили ее с подконтрольной Киеву территории, но эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС России из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Обломки лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 12:37
Суд по MH17 приобщил к делу фото ЗРК "Бук" в Снежном из соцсетей
При этом ССГ отклонила показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались Вооруженные силы Украины.
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу Олега Пулатова отмечала, что это мешает оценить достоверность показаний, но прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
МИД России заявлял, что обвинения в причастности россиян к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким.
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
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Дело о крушении Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
 
НидерландыКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомАвиакатастрофа Boeing 777 под Донецком (2014)MH17. РасследованиеПредварительный доклад о причинах крушения MH17
 
 
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