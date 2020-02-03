В Нидерландах предъявили обвинение фигурантам дела о крушении МН17

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Она добавила, что фигуранта дела Олега Юлдашевича Пулатова будут защищать два голландских и один российский адвокат.
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Сам суд в Нидерландах начнется 9 марта, уточнила Кутьина.
"Мы очень хорошо понимаем боль родственников и друзей погибших, вызванную этой страшной трагедией. При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного судопроизводства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным", — заключила юрист.
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Трагедия в небе над Донбассом
Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Москва неоднократно заявляла о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что лайнер был сбит с территории, контролировавшейся ВСУ.
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