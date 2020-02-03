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2020-02-04T04:45+0300
https://ria.ru/20200203/1564213651.html
В Нидерландах предъявили обвинение фигурантам дела о крушении МН17
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РИА Новости

В Нидерландах предъявили обвинение фигурантам дела о крушении МН17

20:27 03.02.2020 (обновлено: 04:45 04.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЭксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Она добавила, что фигуранта дела Олега Юлдашевича Пулатова будут защищать два голландских и один российский адвокат.
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
28 января, 16:30
Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой
Сам суд в Нидерландах начнется 9 марта, уточнила Кутьина.
"Мы очень хорошо понимаем боль родственников и друзей погибших, вызванную этой страшной трагедией. При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного судопроизводства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным", — заключила юрист.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
29 ноября 2019, 19:32
К суду по MH17 могут привлечь новых подозреваемых

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Москва неоднократно заявляла о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что лайнер был сбит с территории, контролировавшейся ВСУ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
12 декабря 2019, 14:43
МИД заявил об отсутствии у следствия доказательной базы по делу MH17
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MH17. РасследованиеКуала-ЛумпурНидерландыВ мире
Популярные комментарии
кто объявил зону запретной? О_о должна была Украина, но не объявила - за что ее и винят. "И почему вдруг стрелки на Украину? В Голландии географию забыли, когда самолет посылали?" - не понял вопроса - там международный коридор пролегает. Голландия-Малайзия и еще десятки стран по нему летали.
4 февраля, 00:34
давно живу,ёлочка нравится,7БАН,8ЖИЗНЬ Тэн
65001005
предполагаю (не вдел передачи, но верю), что ждали наших (РФ-овских, если кому-то непонятно) самолетов - транспортников или штурмовиков.
4 февраля, 00:45
давно живу,ёлочка нравится,7БАН,8ЖИЗНЬ Тэн
64300003
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Игорь Галь
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