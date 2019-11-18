В Кремле воздержались от оценки выводов следственной комиссии по МН17

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Кремле не могут оценивать и комментировать новые выводы совместной следственной комиссии по МН17, не зная качества их достоверности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не имеем возможности хоть как-то оценивать качество и достоверность этих материалов, поэтому, соответственно, мы не имеем возможности их комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать сообщения о якобы перехваченных переговорах между представителями Донбасса и помощником президента Владиславом Сурковым.
Песков не стал отвечать на вопрос, были ли переговоры между Сурковым и представителями Донбасса, пояснив, что не знает, "о каких разговорах идет речь".
"Я не могу вам сказать, является ли это какой-то подтасовкой, является ли это какой-то компиляцией, является это вымыслом, является это очевидной ложью или еще чем-то, я не могу об этом говорить, потому что мы с вами не видим материалов и не понимаем, насколько они могут быть достоверными", - добавил он.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.