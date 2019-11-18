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РИА Новости

В Кремле воздержались от оценки выводов следственной комиссии по МН17

13:47 18.11.2019 (обновлено: 19:01 18.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Кремле не могут оценивать и комментировать новые выводы совместной следственной комиссии по МН17, не зная качества их достоверности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не имеем возможности хоть как-то оценивать качество и достоверность этих материалов, поэтому, соответственно, мы не имеем возможности их комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос  журналистов, как в Кремле могут прокомментировать сообщения о якобы перехваченных переговорах между представителями Донбасса и помощником президента Владиславом Сурковым.
Песков не стал отвечать на вопрос, были ли переговоры между Сурковым и представителями Донбасса, пояснив, что не знает, "о каких разговорах идет речь".
"Я не могу вам сказать, является ли это какой-то подтасовкой, является ли это какой-то компиляцией, является это вымыслом, является это очевидной ложью или еще чем-то, я не могу об этом говорить, потому что мы с вами не видим материалов и не понимаем, насколько они могут быть достоверными", - добавил он.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
14 ноября, 17:14
Заявление следователей по МН-17 нуждается в проверке, заявила Захарова
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