В Кремле воздержались от оценки выводов следственной комиссии по МН17

"Я не могу вам сказать, является ли это какой-то подтасовкой, является ли это какой-то компиляцией, является это вымыслом, является это очевидной ложью или еще чем-то, я не могу об этом говорить, потому что мы с вами не видим материалов и не понимаем, насколько они могут быть достоверными", - добавил он.