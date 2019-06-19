Россия будет содействовать в установлении истины о крушении MH17

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели малайзийского лайнера рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году, а реальные виновники произошедшего понесли наказание, заявили в МИД РФ.

В среду Совместная следственная группа (ССГ) по разбившемуся рейсу MH17, выводы которой ранее в РФ называли голословными, объявила имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

"В этих обстоятельствах у нас продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ. Все это подтверждает высказанные нами ранее опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса. Тем не менее Российская Федерация и впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.