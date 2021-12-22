https://ria.ru/20211222/advokaty-1764989062.html

Защита обвиняемого по делу МН17 раскритиковала действия прокуратуры

Защита обвиняемого по делу МН17 раскритиковала действия прокуратуры - РИА Новости, 22.12.2021

Защита обвиняемого по делу МН17 раскритиковала действия прокуратуры

Обвинение только притворяется, что знает, будто рейс МН17 был сбит ополченцами ракетой "Бук", у них нет ответов на многие вопросы, считают голландские адвокаты... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T20:21

2021-12-22T20:21

2021-12-22T22:19

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ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Обвинение только притворяется, что знает, будто рейс МН17 был сбит ополченцами ракетой "Бук", у них нет ответов на многие вопросы, считают голландские адвокаты Баудевейн ван Эйк и Сабине тен Дуссхате, защищающие в суде россиянина Олега Пулатова. Обвинение на заседании в среду потребовало приговорить всех четырех подсудимых - россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко - к пожизненному заключению."Прокуратура делает вид, что знает, будто МН17 был сбит ЗРК "Бук" с определенного места сепаратистами и что наш клиент участвовал в этом. Но это не так. Прокуратура не уверена в этом. После семи лет расследования дело все еще не настолько понятно и гораздо слабее, чем обвинение его выставляет", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте адвокатов.По мнению защиты, у гособвинения нет ответов на многие вопросы. "Прокуратура не знает, кто нажал на кнопку, прокуратура не знает, кто отдал приказ и почему нажали кнопку. Обвинение не знает, какой именно "Бук" использовался". Хоть мы и прямо задавали все эти вопросы, потому что они могут иметь решающее значение, например, вопрос о том, мог ли "Бук" поразить самолет с указанной точки", - отмечается в заявлении.Ранее российская сторона обращала внимание, что следственная группа по МН17 полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства, предоставленные РФ. Так судья Дагмар Костер заявлял, что выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" был доставлен из России и затем перевезен обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. Судья также сообщал, что следствие просмотрело более 500 видео и фото "Бука", "найденные в интернете". При этом в МО РФ указывали на фальсификации в видеозаписях. Как заявляли в МО РФ в 2018 году, следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Так, например, видео о передвижении якобы российского "Бука", которым был сбит лайнер, по территории Украины — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности. МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20211222/sud-1764978033.html

https://ria.ru/20211222/mh17-1764899087.html

https://ria.ru/20211222/mh17-1764892152.html

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в мире, киев, сша, николай винниченко, вооруженные силы рф, mh17. расследование, анастасия иванова, россия