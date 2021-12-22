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https://ria.ru/20211222/mh17-1764899087.html
Процесс по делу MH17 кишит двойными стандартами, заявил Лавров
Процесс по делу MH17 кишит двойными стандартами, заявил Лавров - РИА Новости, 22.12.2021
Процесс по делу MH17 кишит двойными стандартами, заявил Лавров
Процесс по делу крушения малайзийского "Боинга" MH17 под Донецком кишит двойными стандартами, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:46
2021-12-22T13:46
в мире
украина
нидерланды
малайзия
концерн пво "алмаз-антей"
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
крушение малайзийского boeing под донецком
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Процесс по делу крушения малайзийского "Боинга" MH17 под Донецком кишит двойными стандартами, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Как отметил Лавров, в ходе рассмотрения дела был проигнорирован натурный эксперимент концерна "Алмаз-Антей", никто не просит Украину раскрыть данные с радаров, предоставить записи переговоров диспетчеров с MH17."Там много очень вопросов. И никто не просит американцев показать данные со спутников, которые, как они заявили, неопровержимо доказывают правоту следствия. Следствие просто записало, что американская сторона обладает такими спутниковыми снимками, и этого утверждения для следствия достаточно. Можно продолжать перечень таких несуразиц, откровенных нарушений принципов беспристрастности, заметания под ковер очевидных фактов", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.Глава МИД РФ также отметил, что родственники жертв попытались открыть еще одно дело по незакрытию Украины воздушного пространства, но обращение было отвергнуто. Лавров также напомнил, что когда весной этого года пошла первая волна обвинений в адрес России из-за военных учений на российской территории вблизи западных границ страны, где не было никаких боевых действий, Соединенные Штаты официально призвали свои авиалинии не летать над этим районом."То есть это властями Соединенных Штатов было сочтено достаточным основанием, только учения. А когда все знали, что в июле 2014 года шла война настоящая на Донбассе и небо не было закрыто, - сейчас все молчат в тряпочку, считают, что это не имеет отношения к делу... Вот эти двойные стандарты, ими просто кишит вся эта история, как и многие другие истории, связанные с выработкой подходов Запада к тем или иным событиям международной жизни", - заявил Лавров.Ранее российская сторона обращала внимание, что следственная группа по МН17 полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства, предоставленные РФ. Так судья Дагмар Костер заявлял, что выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" был доставлен из России и затем перевезен обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. Судья также сообщал, что следствие просмотрело более 500 видео и фото "Бука", "найденные в интернете". При этом в МО РФ указывали на фальсификации в видеозаписях.Как заявляли в Минобороны РФ в 2018 году, следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Так, например, видео о передвижении якобы российского "Бука", которым был сбит лайнер, по территории Украины — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
https://ria.ru/20211221/sotsseti-1764764394.html
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в мире, украина, нидерланды, малайзия, концерн пво "алмаз-антей", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, крушение малайзийского boeing под донецком, бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование, россия
13:46 22.12.2021
 
Процесс по делу MH17 кишит двойными стандартами, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: процесс по делу крушения Boeing под Донецком кишит двойными стандартами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Процесс по делу крушения малайзийского "Боинга" MH17 под Донецком кишит двойными стандартами, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил Лавров, в ходе рассмотрения дела был проигнорирован натурный эксперимент концерна "Алмаз-Антей", никто не просит Украину раскрыть данные с радаров, предоставить записи переговоров диспетчеров с MH17.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 16:27
Посты из соцсетей сочли доказательствами причастности России к делу MH17
"Там много очень вопросов. И никто не просит американцев показать данные со спутников, которые, как они заявили, неопровержимо доказывают правоту следствия. Следствие просто записало, что американская сторона обладает такими спутниковыми снимками, и этого утверждения для следствия достаточно. Можно продолжать перечень таких несуразиц, откровенных нарушений принципов беспристрастности, заметания под ковер очевидных фактов", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.
Глава МИД РФ также отметил, что родственники жертв попытались открыть еще одно дело по незакрытию Украины воздушного пространства, но обращение было отвергнуто. Лавров также напомнил, что когда весной этого года пошла первая волна обвинений в адрес России из-за военных учений на российской территории вблизи западных границ страны, где не было никаких боевых действий, Соединенные Штаты официально призвали свои авиалинии не летать над этим районом.
"То есть это властями Соединенных Штатов было сочтено достаточным основанием, только учения. А когда все знали, что в июле 2014 года шла война настоящая на Донбассе и небо не было закрыто, - сейчас все молчат в тряпочку, считают, что это не имеет отношения к делу... Вот эти двойные стандарты, ими просто кишит вся эта история, как и многие другие истории, связанные с выработкой подходов Запада к тем или иным событиям международной жизни", - заявил Лавров.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 13:28
Суд по МН17 отклонил запрос защиты о показаниях свидетеля насчет ЗРК "Бук"
Ранее российская сторона обращала внимание, что следственная группа по МН17 полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства, предоставленные РФ. Так судья Дагмар Костер заявлял, что выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" был доставлен из России и затем перевезен обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. Судья также сообщал, что следствие просмотрело более 500 видео и фото "Бука", "найденные в интернете". При этом в МО РФ указывали на фальсификации в видеозаписях.
Как заявляли в Минобороны РФ в 2018 году, следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Так, например, видео о передвижении якобы российского "Бука", которым был сбит лайнер, по территории Украины — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает.
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 13:34
Российские показания добавили в дело MH17 для сбалансированности досье
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Судебный процесс по делу о крушении самолета рейса MH17 в Бадхеведорпе - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 12:46
Россия отклонила запрос о допросе командира курской бригады по делу MH17
 
В миреУкраинаНидерландыМалайзияКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомБук (зенитный ракетный комплекс)MH17. РасследованиеРоссия
 
 
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