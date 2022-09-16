https://ria.ru/20220916/indiya-1816768902.html

Межгосударственные отношения России и Индии

Межгосударственные отношения России и Индии - РИА Новости, 16.09.2022

Межгосударственные отношения России и Индии

Дипломатические отношения СССР с Индией были установлены 13 апреля 1947 года. После 1991 года договорная база была обновлена, подписано свыше 250 двусторонних... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T02:04

2022-09-16T02:04

2022-09-16T02:04

справки

нарендра моди

владимир путин

индия

россия

нью-дели

куданкулам

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Дипломатические отношения СССР с Индией были установлены 13 апреля 1947 года. После 1991 года договорная база была обновлена, подписано свыше 250 двусторонних документов. Основополагающим документом российско-индийских отношений является Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Индией от 28 января 1993 года.Во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Индию в октябре 2000 года была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индией.ХХарактерной чертой российско-индийских связей является высокая интенсивность политических контактов. Ежегодно проходят встречи и переговоры на высшем уровне, на которых обсуждаются ключевые сферы сотрудничества двух стран, а также актуальные международные и региональные проблемы.6 декабря 2021 года президент России Владимир Путин посетил Нью-Дели, где прошел ежегодный российско-индийский саммит. Консультации начались в расширенном составе с участием членов делегаций, затем Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди продолжили переговоры в формате "один на один". По итогам саммита было принято Совместное заявление "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания", подписан пакет документов.Регулярно проходят встречи на высшем уровне "на полях" многосторонних форумов.7 сентября 2022 года премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился с видеоприветствием к участникам пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке. Развиваются контакты по линии внешнеполитических ведомств, Советов безопасности, профильных министерств двух стран.5-6 апреля 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Нью-Дели, где провел переговоры со своим коллегой Субраманиямом Джайшанкаром. 9 июля министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар посетил Москву с рабочим визитом. 12 октября главы внешнеполитических ведомств России и Индии провели краткую встречу в Нур-Султане (Казахстан) "на полях" переговоров глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.6 декабря в Нью-Дели прошли переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Индии в формате "два плюс два". С российской стороны в мероприятии участвовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу, с индийской – министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар и министр обороны Индии Раджнатх Сингх. 31 марта – 1 апреля 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Нью-Дели с официальным визитом. В ходе визита он был принят премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Состоялись переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром. В последующем главы внешнеполитических ведомств России и Индии встречались 8 июля на острове Бали (Индонезия) "на полях" совещания глав внешнеполитических ведомств "Группы двадцати" и 28 июля в Ташкенте "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС. Приоритетное значение отводится расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Индии. Ключевым механизмом двустороннего взаимодействия является межправительственная российско-индийская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Очередное заседание комиссии состоялось в июле 2019 года в Нью-Дели.Перспективным механизмом содействия развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества является российско-индийский стратегический экономический диалог.Состоялись три раунда стратегического экономического диалога между Индией и Россией: в Санкт-Петербурге – в 2018 году, в Нью-Дели – в 2019 году, в видеоформате – в 2021 году.До пандемии правительства двух стран поставили цель утроить товарооборот до 30 миллиардов долларов и увеличить двусторонние инвестиции до 50 миллиардов долларов к 2025 году. Нарендра Моди и Владимир Путин определили активизацию торгово-экономических отношений в качестве приоритетного направления сотрудничества.На фоне пандемии коронавируса двусторонний товарооборот в 2020 году составил 9,25 миллиарда долларов (в 2019 году – 11,23 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 5,8 миллиарда долларов и импорт – 3,45 миллиарда долларов.В 2021 году объем взаимной торговли России и Индии составил 13,5 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 9,1 миллиарда долларов и импорт – 4,4 миллиарда долларов. Основу российского экспорта составляют минеральные продукты; машины, оборудование и транспортные средства; драгоценные металлы и камни; продукция химической промышленности и др. Импорт представлен продукцией химической промышленности; машинами, оборудованием и транспортными средствами; продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем; текстилем и обувью; металлами и изделия из них.Россия сотрудничает с Индией в рамках запущенных ею программ "Делай в Индии" (Make in India) и "Самодостаточная Индия", которые предполагают замену торговли локализацией производства продуктов, необходимых Индии, на ее территории. Обсуждается создание зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. 15 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в режиме видеоконференции приняли участие в закладке второй очереди АЭС "Куданкулам". В июне и октябре 2017 года состоялось фактическое начало строительства (заливка "первого бетона") соответственно третьего и четвертого блоков, в июне 2021 года – пятого блока АЭС "Куданкулам".В октябре 2018 года в Нью-Дели госкорпорация "Росатом" и Комиссия по атомной энергии Индии подписали документ о сотрудничестве по новым проектам в сфере атомной энергетики. Согласно документу, стороны намерены развивать проект сооружения на новой площадке в Индии шести энергоблоков АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР современного поколения "3+".Имеются перспективы для сотрудничества России и Индии в атомной энергетике в третьих странах. Москва и Нью-Дели уже сотрудничают при строительстве АЭС "Руппур", которая сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока намечено на 2023 год, второго – на 2024 год.Осуществляется взаимодействие в нефтегазовой сфере. С 2001 года индийская государственная нефтегазовая корпорация "ОуЭнДжиСи" (ONGC) через дочернюю компанию "ОуЭнДжиСи видеш Лтд." (OVL) участвует в нефтегазовом проекте "Сахалин-1", в котором ей принадлежит 20% акций (компания является крупнейшим индийским инвестором в России). В мае 2014 года ОАО "НК "Роснефть" подписала с OVL Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству на арктическом шельфе России. Индийские компании в 2016 году стали акционерами АО "Ванкорнефть" (контролируется "Роснефтью"), осваивающего Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение. Общая доля индийских государственных компаний в "Ванкорнефти" составляет 49,9%. Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая владеет лицензиями на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгский лицензионный участок.В начале октября 2012 года дочерняя структура российского газового холдинга Gazprom Marketing and Trading Singapore подписала юридически обязательный 20-летний договор купли-продажи сжиженного природного газа (СПГ) с индийской GAIL. В соответствии с условиями соглашения, GAIL получит 2,5 миллиона тонн СПГ в год (эквивалентно 3,5 миллиарда кубометров в год) в течение 20 лет. В сентябре 2019 года "на полях" Восточного экономического форума индийские Petronet LNG и H-Energy Global Ltd подписали меморандум о поставках СПГ с компанией "Новатэк". В сентябре 2021 года сообщалось, что Индия обсуждает с "Новатэком" вхождение в проект "Арктик СПГ 2" в качестве акционера консорциума компаний Petronet lng и ONGC Videsh с долей 9,9%.Компания "Роснефть" в августе 2017 года закрыла стратегическую сделку по приобретению 49,13% акций индийской Essar Oil Limited (в июне 2018 года переименована в Nayara Energy Limited). Стоимость покупки составила 3,9 миллиарда долларов. Российская компания получила долю в современном нефтеперерабатывающем заводе Азиатско-Тихоокеанского региона в Вадинаре (Индия) с комплексной инфраструктурой. В состав бизнеса также входит крупная сеть автозаправочных станций в Индии.В рамках действующих на Дальнем Востоке преференциальных режимов индийские инвесторы приняли участие в трех проектах, два из которых реализованы в алмазогранильной отрасли в Приморье. Во Владивостоке резидентами свободного порта – индийскими компаниями "Кей Джи Кей" (KGK Group) и "М.Суреш Владивосток" (M.Suresh) – созданы ограночная фабрика и налажено производство бриллиантов.Поступательно развивается двустороннее научно-техническое сотрудничество. Новой площадкой для развития научно-технологического партнерства между двумя странами должен стать Инновационный научно-технологический центр, формируемый на острове Русский.В настоящее время ведутся переговоры о возможности размещения на Дальнем Востоке производств лекарственных препаратов с использованием индийских фармацевтических субстанций. Россия является давним партнером Индии в области обороны, и это сотрудничество носит многоплановый характер. В настоящее время в двусторонние проекты России и Индии входят: универсальный комплекс "БраМос" (BrahMos), лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90. В ноябре 2021 года стало известно, что Индия приостановила участие в программе создания истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) на основе российского Су-57. Проект заморозили до момента окончательного вхождения боевой машины в состав ВКС. В марте 2019 года Россия и Индия открыли в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова. В настоящее время достигнута договоренность увеличить локализация производства автоматов Калашникова АК-203 с 5% до 70%, затем она станет стопроцентной. В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях. В августе 2022 года гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что все пять полков зенитно-ракетных комплексов С-400 будут поставлены до конца 2023 года. В числе крупнейших контрактов 2018 года – продажа четырех российских фрегатов проекта 11356 по схеме "два плюс два", поставка большой партии переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла". В мае "Вертолеты России" также получили от Минобороны Индии официальный запрос на поставку 200 вертолетов Ка-226Т.Как заявлял в феврале 2020 года замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов, портфель заказов на поставку оружия Индии за последние три года составил 15 миллиардов долларов.Россия готовит индийских военных специалистов в вузах Минобороны. Кроме того, Россия и Индия ежегодно проводят совместные военные учения. Действует механизм двусторонних консультаций по вопросам региональной и глобальной безопасности, реформирования вооруженных сил.С целью координации процесса ВТС между двумя странами была создана российско-индийская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству, которую возглавляют министры обороны России и Индии.На регулярной основе проводятся совместные российско-индийские учения ИНДРА. В августе 2021 года они прошли в 12-й раз. Расширяется кооперация по таким направлениям, как спутниковая навигация, космические науки, пилотируемые программы, развитие ракетных технологий. Перспективными направлениями сотрудничества являются судостроение, машиностроение и авиастроительная отрасль. Россия и Индия намерены укреплять межбанковское и страховое сотрудничество. ООО "Коммерческий Индо Банк" – единственный индийский банк, работающий в Российской Федерации. С 2010 года в Нью-Дели работает филиал Сбербанка, в 2023 году банк планирует открыть второй офис в городе Мумбаи. Сообщается, что Индия и Россия вскоре могут признать платежные системы друг друга – "Мир" и RuPay. Осуществляется сотрудничество в области образования. Индия ежегодно направляет на учебу в Россию от 4 до 6 тысяч человек – в основном, для обучения по медицинским специальностям.Традиционно важное направление российско-индийских отношений – российско-индийское культурное сотрудничество. На регулярную основу поставлены обмены художественными коллективами и отдельными исполнителями, различными выставками, проведение научных и литературных семинаров и конференций. Осуществляется сотрудничество в музейном и библиотечном деле, в области кинематографии.В августе 2022 года в Москве прошли Дни Индии.Осуществляется гуманитарное взаимодействие. В апреле 2021 года Индия одобрила российскую вакцину "Спутник V" в рамках процедуры ускоренной регистрации. Кроме того, Индия является ведущим производственным хабом для вакцины "Спутник V". В феврале 2022 года Индия одобрила экстренное использование "Спутника Лайт". До пандемии коронавируса Индию активно посещали российские туристы. По данным Ростата в 2017 году страну посетило 219 тысяч россиян, в 2018 году – 197 тысяч, в 2019 году – 189 тысяч. В ноябре 2021 года Индия возобновила прием туристов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

индия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, нарендра моди, владимир путин, индия, россия, нью-дели, куданкулам, роснефть, новатэк, брамос, с-400 «триумф», су-30