В ФСВТС рассказали о портфеле заказов на поставку оружия Индии

"За последние три года портфель заказов превысил 15 миллиардов долларов США, но, если говорить об объемах законтрактованной продукции, то с 1991 года данный объем составил около 70 миллиардов долларов США", - сказал он, отвечая на вопрос об объемах ВТС с Индией.