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В ФСВТС рассказали о портфеле заказов на поставку оружия Индии
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РИА Новости

В ФСВТС рассказали о портфеле заказов на поставку оружия Индии

07:44 05.02.2020
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© AP Photo / Serbian Presidential Press ServiceЗРК С-400
ЗРК С-400
© AP Photo / Serbian Presidential Press Service
ЗРК С-400. Архивное фото
ЛАКХНАУ (Индия), 5 фев - РИА Новости. Портфель заказов на поставку оружия Индии за последние три года составил 15 миллиардов долларов, заявил журналистам в среду на выставке Defexpo India-2020 замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов.
"За последние три года портфель заказов превысил 15 миллиардов долларов США, но, если говорить об объемах законтрактованной продукции, то с 1991 года данный объем составил около 70 миллиардов долларов США", - сказал он, отвечая на вопрос об объемах ВТС с Индией.
В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта".
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С-400 «Триумф»Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФРоссияИндияБезопасностьЭкономика
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