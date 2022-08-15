https://ria.ru/20220815/s400-1809708032.html
Индия получит второй полк ЗРК С-400 в ближайшее время
Индия получит второй полк ЗРК С-400 в ближайшее время - РИА Новости, 15.08.2022
Индия получит второй полк ЗРК С-400 в ближайшее время
Второй полк зенитно-ракетных комплексов С-400 передадут Индии в ближайшее время, до конца 2023 года поставят все пять полков, заявил журналистам в понедельник... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:11
2022-08-15T14:11
2022-08-15T14:16
безопасность
россия
индия
рособоронэкспорт
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Второй полк зенитно-ракетных комплексов С-400 передадут Индии в ближайшее время, до конца 2023 года поставят все пять полков, заявил журналистам в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Контракт успешно реализуется. В ближайшее время мы поставляем второй полк... До конца 23-го года мы осуществим поставку всех пяти полков", - сказал Михеев в ходе форума "Армия-2022".Он уточнил, что уже более 300 индийских специалистов прошли обучение для работы с первым поставленным из России полком.
https://ria.ru/20220706/neft-1800706861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, индия, рособоронэкспорт, форум "армия-2022"
Безопасность, Россия, Индия, Рособоронэкспорт, Форум "Армия-2022"
14:11 15.08.2022 (обновлено: 14:16 15.08.2022)
Индия получит второй полк ЗРК С-400 в ближайшее время
В "Рособоронэкспорте" заявили, что пять полков С-400 передадут Индии до конца 2023 года