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Индия получит второй полк ЗРК С-400 в ближайшее время - РИА Новости, 15.08.2022
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Индия получит второй полк ЗРК С-400 в ближайшее время
Индия получит второй полк ЗРК С-400 в ближайшее время - РИА Новости, 15.08.2022
Индия получит второй полк ЗРК С-400 в ближайшее время
Второй полк зенитно-ракетных комплексов С-400 передадут Индии в ближайшее время, до конца 2023 года поставят все пять полков, заявил журналистам в понедельник... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:11
2022-08-15T14:16
безопасность
россия
индия
рособоронэкспорт
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Второй полк зенитно-ракетных комплексов С-400 передадут Индии в ближайшее время, до конца 2023 года поставят все пять полков, заявил журналистам в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Контракт успешно реализуется. В ближайшее время мы поставляем второй полк... До конца 23-го года мы осуществим поставку всех пяти полков", - сказал Михеев в ходе форума "Армия-2022".Он уточнил, что уже более 300 индийских специалистов прошли обучение для работы с первым поставленным из России полком.
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безопасность, россия, индия, рособоронэкспорт, форум "армия-2022"
Безопасность, Россия, Индия, Рособоронэкспорт, Форум "Армия-2022"
14:11 15.08.2022 (обновлено: 14:16 15.08.2022)
 
Индия получит второй полк ЗРК С-400 в ближайшее время

В "Рособоронэкспорте" заявили, что пять полков С-400 передадут Индии до конца 2023 года

© РИА Новости / отдел информационного обеспечения Балтийского региона / Перейти в фотобанкБоевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / отдел информационного обеспечения Балтийского региона
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Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Второй полк зенитно-ракетных комплексов С-400 передадут Индии в ближайшее время, до конца 2023 года поставят все пять полков, заявил журналистам в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Контракт успешно реализуется. В ближайшее время мы поставляем второй полк... До конца 23-го года мы осуществим поставку всех пяти полков", - сказал Михеев в ходе форума "Армия-2022".
Он уточнил, что уже более 300 индийских специалистов прошли обучение для работы с первым поставленным из России полком.
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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БезопасностьРоссияИндияРособоронэкспортФорум "Армия-2022"
 
 
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