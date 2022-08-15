https://ria.ru/20220815/s400-1809708032.html

Индия получит второй полк ЗРК С-400 в ближайшее время

Индия получит второй полк ЗРК С-400 в ближайшее время - РИА Новости, 15.08.2022

Индия получит второй полк ЗРК С-400 в ближайшее время

Второй полк зенитно-ракетных комплексов С-400 передадут Индии в ближайшее время, до конца 2023 года поставят все пять полков, заявил журналистам в понедельник... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:11

2022-08-15T14:11

2022-08-15T14:16

безопасность

россия

индия

рособоронэкспорт

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Второй полк зенитно-ракетных комплексов С-400 передадут Индии в ближайшее время, до конца 2023 года поставят все пять полков, заявил журналистам в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Контракт успешно реализуется. В ближайшее время мы поставляем второй полк... До конца 23-го года мы осуществим поставку всех пяти полков", - сказал Михеев в ходе форума "Армия-2022".Он уточнил, что уже более 300 индийских специалистов прошли обучение для работы с первым поставленным из России полком.

https://ria.ru/20220706/neft-1800706861.html

россия

индия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, россия, индия, рособоронэкспорт, форум "армия-2022"