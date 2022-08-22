https://ria.ru/20220822/priznanie-1811188966.html

СМИ: Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга

СМИ: Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга - РИА Новости, 22.08.2022

СМИ: Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга

Индия и Россия вскоре могут признать платежные системы друг друга, речь идет и системах "Мир" и RuPay, сообщает издание Deccan Herald. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T06:31

2022-08-22T06:31

2022-08-22T06:33

экономика

россия

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808841_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da3e40d45c6c4a826a712c27abc43962.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 авг – РИА Новости. Индия и Россия вскоре могут признать платежные системы друг друга, речь идет и системах "Мир" и RuPay, сообщает издание Deccan Herald.По данным источников газеты, этот вопрос в числе прочих обсуждался в ходе недавних двусторонних встреч, в том числе во время визита советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала в Москве 17-18 августа. В ходе визита Довал провел встречи с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, с вице-премьером, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и другими должностными лицами российского правительства.Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать в РФ как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах недоступны. Это осложняет индийским и российским туристам, посещающим страны друг друга, возможность делать платежи или снимать деньги в банкоматах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220806/dogovorennost-1807712568.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, индия