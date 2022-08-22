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СМИ: Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга - РИА Новости, 22.08.2022
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СМИ: Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга
СМИ: Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга - РИА Новости, 22.08.2022
СМИ: Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга
Индия и Россия вскоре могут признать платежные системы друг друга, речь идет и системах "Мир" и RuPay, сообщает издание Deccan Herald. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T06:31
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экономика
россия
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 авг – РИА Новости. Индия и Россия вскоре могут признать платежные системы друг друга, речь идет и системах "Мир" и RuPay, сообщает издание Deccan Herald.По данным источников газеты, этот вопрос в числе прочих обсуждался в ходе недавних двусторонних встреч, в том числе во время визита советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала в Москве 17-18 августа. В ходе визита Довал провел встречи с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, с вице-премьером, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и другими должностными лицами российского правительства.Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать в РФ как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах недоступны. Это осложняет индийским и российским туристам, посещающим страны друг друга, возможность делать платежи или снимать деньги в банкоматах.
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экономика, россия, индия
Экономика, Россия, Индия
06:31 22.08.2022 (обновлено: 06:33 22.08.2022)
 
СМИ: Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга

Deccan Herald: Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы "Мир" и RuPay

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарта национальной платежной системы "Мир"
Карта национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 авг – РИА Новости. Индия и Россия вскоре могут признать платежные системы друг друга, речь идет и системах "Мир" и RuPay, сообщает издание Deccan Herald.
"Взаимный прием карт RuPay и "Мир" в рамках национальных платежных инфраструктур двух стран облегчит для посетителей Индии из России и наоборот возможность совершать платежи с помощью карт без каких-либо проблем", - отмечает издание.
По данным источников газеты, этот вопрос в числе прочих обсуждался в ходе недавних двусторонних встреч, в том числе во время визита советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала в Москве 17-18 августа. В ходе визита Довал провел встречи с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, с вице-премьером, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и другими должностными лицами российского правительства.
Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать в РФ как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах недоступны. Это осложняет индийским и российским туристам, посещающим страны друг друга, возможность делать платежи или снимать деньги в банкоматах.
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