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В Москве открылся фестиваль "День Индии"

В Москве открылся фестиваль "День Индии" - РИА Новости, 11.08.2022

В Москве открылся фестиваль "День Индии"

Фестиваль "День Индии" открылся в четверг в московском ландшафтном парке "Остров мечты", поправить свое душевное и физическое здоровье с помощью йоги,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T18:05

2022-08-11T18:05

2022-08-11T18:21

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Фестиваль "День Индии" открылся в четверг в московском ландшафтном парке "Остров мечты", поправить свое душевное и физическое здоровье с помощью йоги, медитаций, саунд-хилинга и настройки чакр, а также поучаствовать в танцевальном флешмобе и научиться готовить индийские блюда в течение четырех дней гости праздника смогут совершенно бесплатно, передает корреспондент РИА Новости.Организатор фестиваля - Индийский культурно-национальный центр "Сита" - подготовил обширную программу: мастер-класс индийских танцев, хатха-йога и йога в гамаках, сеансы медитаций, беседы о вечном и насущном, звукотерапия с билами."Била - славянское изобретение, от слова "бить", - это колокол в виде латунной пластины, каждая из пластин настроена на резонанс звучания с определенной чакрой, внимаем только этот звук, и он начинает настраивать каждую чакру. Практика воздействия звука на организм помогает аккумулировать жизненную энергию, восстановить отличное самочувствие и эмоциональный баланс. Это метод так и называется чакра-тонинг - тонизирование чакр", - рассказал РИА Новости специалист по саунд-хилингу студии I-Yoga Рамин БагирлиПо словам Багирли, саунд-хилинг ( Sound Healing) - это идеальный сеанс расслабления и переключения, когда все тревоги и волнения остаются в прошлом.Расслабиться на фестивале можно так же с помощью йоги, медитаций и поинга. Инструктор по поингу показал корреспонденту РИА Новости как правильно крутить шары на веревках (пои), и рассказал, что это дает организму."Когда вращаешь пои - шары, это развивает полушария нашего мозга, делает сознание человека чистым, он успокаивается, что-то сродни медитации. Медитация успокаивает наш разум. Он же у нас как пинг-понг, туда-сюда, прошлое-будущее, то что сейчас настоящее - тут же уходит в прошлое", - рассказал инструктор по йоге, поингу и восточным единоборствам Игорь Семенов.Он отметил, что на фестивале много желающих заняться йогой, и даже если большинство людей не углубляется в религиозно-философский аспект занятий, то это все равно полезно: по его словам, улучшается циркуляция крови, настраиваются системы организма.Программа фестиваляОрганизаторы фестиваля приготовили обширную программу на четыре дня. Гостей, в частности, ждет танцевальный флешмоб под легендарный хит из фильма "Танцор диско" Jimmy Jimmy Aaja, кинопоказы болливудских фильмов, модные показы индийских дизайнеров, детский шахматный турнир. В зоне фуд-корта можно будет попробовать пряные блюда от 30 ресторанов с кухней из разных уголков Индии. Также более 20 опытных мастеров мехенди будут наносить гостям праздника рисунки на кожу хной, а лучшие индийские астрологи составят прогнозы по любой жизненной ситуации. В образовательной части программы – уроки хинди, мастер-классы по приготовлению индийских блюд, занятия национальными танцами, лекции по аюрведе – древней системе медицины. Модные показы познакомят гостей с особенностями национальных костюмов – гостям шоу продемонстрируют десятки моделей современных и традиционных сари и пенджаби.Одним из самых ярких событий станет фестиваль колесниц Ратха-Ятра, который состоится в субботу. По главной аллее парка проедет процессия из танцоров и музыкантов во главе с повозкой, заполненной цветами и фруктами – их будут дарить всем гостям фестиваля."Мы познакомим россиян с нашим праздником Кумбха-мела. Его кульминация - священное омовение в Ганге. Мы сделали специальный бассейн и добавили в него воды из священной реки, так что он символизирует Ганг", - рассказал ранее РИА Новости основатель фестиваля, президент центра "Сита" Сэмми Котвани.По его словам, в рамках фестиваля высадят 75 яблонь в честь празднования 75-летия обретения независимости Индии от Британской Империи.Все четыре дня работы фестиваля на главной сцене будут выступать российские и индийские исполнители, в том числе гостей ждет завораживающее шоу бродячих барабанщиков. На "Дне Индии" можно будет даже стать участниками церемонии традиционной индийской свадьбы. В обязательной программе – участие в квестах и розыгрышах и получение призов.Фестиваль пройдет в седьмой раз с 11 по 14 августа. Фестиваль проводится в Москве с 2014 года. Организатор фестиваля - Индийский культурно-национальный центр "Сита". В этом году фестиваль посвящен 75-летию установления дипломатических связей между Россией и Индией.

https://ria.ru/20220805/indiya-1807397249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сэмми котвани, индия, москва, россия, что посмотреть , новости - туризм