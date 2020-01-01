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Генконсул Индии рассказал об инвестициях в нефтегазовый сектор России
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РИА Новости

Генконсул Индии рассказал об инвестициях в нефтегазовый сектор России

10:16 01.01.2020
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© РИА Новости / Константин ГаранинСамоподъемная плавучая буровая установка "Астра" в Каспийском море
Самоподъемная плавучая буровая установка Астра в Каспийском море
© РИА Новости / Константин Гаранин
Самоподъемная плавучая буровая установка "Астра" в Каспийском море. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Индийские инвесторы вложили около 5,5 миллиарда долларов в российский нефтегазовый сектор, сообщил в интервью РИА Новости генконсул Индии во Владивостоке Шубхам Кумар.
Кумар завершает практически 3,5 года службы в России, два года из этого срока он проработал генконсулом Индии во Владивостоке.
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"Углеводороды являются активной областью для изучения сотрудничества между двумя странами. Индийские компании инвестировали около 5,5 миллиарда долларов США в российский нефтегазовый сектор, включая приобретение акций "Ванкорнефти" и 29,9% в "Таас-Юрях" индийским консорциумом, а также приобретение 15% и 11% акций ONGC Videsh Limited в Ванкорнефти от НК "Роснефть", - отметил генконсул.
По его словам, индийские компании могут участвовать в арктическом проекте "Роснефти" Vostok Oil, в который войдут активы группы месторождений Ванкор.
"С подписанием дорожной карты сотрудничества в области углеводородов на 2019-24 годы в ходе саммита высокого уровня мы ожидаем, что двустороннее сотрудничество в этом секторе достигнет новых высот в ближайшие пять лет", - добавил собеседник.
С 2001 года индийская компания ONGC Videsh Ltd. входит в состав участников проекта "Сахалин-1" (другими акционерами являются "Роснефть", ExxonMobil и японская Sodeco). С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% АО "Ванкорнефть". Эта расположенная в Красноярском крае компания ведет разработку Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения.
Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая владеет лицензиями на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгский лицензионный участок (другими акционерами являются "Роснефть" и ВР). Добыча нефти и газового конденсата здесь в 2018 году составила 2,9 миллиона тонн, что более чем в два раза выше уровня 2017 года.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
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