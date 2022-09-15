https://ria.ru/20220915/chs-1816994538.html

Случаи объявления ЧС федерального характера в России в 2016-2022 годах

Случаи объявления ЧС федерального характера в России в 2016-2022 годах - РИА Новости, 15.09.2022

Случаи объявления ЧС федерального характера в России в 2016-2022 годах

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:17

2022-09-15T15:17

2022-09-15T15:17

справки

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

иркутская область

хабаровский край

республика саха (якутия)

чс

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Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Согласно постановлению правительства РФ "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (2007), чрезвычайная ситуация федерального характера – это обстановка, когда количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 1,2 миллиарда рублей. 15 сентября 2022 года чрезвычайной ситуацией федерального уровня были признаны последствия мощного тайфуна "Хинамор" в Приморском крае, который пришел в регион вечером 4 сентября. Вызванные им ливни подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повредили 34 моста. Жертвами стихии стали три человека. По предварительной оценке, ущерб от непогоды превышает три миллиарда рублей.19 июля 2022 года был введен режим ЧС федерального значения в Якутии и Хабаровском крае из-за лесных пожаров. В Якутии 28 июня был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, тогда в республике действовало 60 лесных пожаров. Всего с начала пожароопасного сезона в республике было зарегистрировано 527 лесных пожаров, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года меньше в три раза. Площадь лесных пожаров в Якутии составила 0,6 миллионов гектаров, что в 13 раз меньше по сравнению с 2021 годом (7,6 миллионов гектаров). Во время действия режима ЧС федерального значения в Якутии боролись с пожарами свыше 770 пожарных из 12 регионов страны. Было задействовано более 140 единиц техники. 26 августа режим чрезвычайной ситуации в Якутии был снят. 13 сентября власти Якутии объявили о завершении пожароопасного сезона.В Хабаровском крае из-за лесных пожаров 7 июля был введен режим ЧС регионального характера. В 2022 году в Хабаровском крае было выявлено 532 очага лесных пожаров. При этом площадь действовавших очагов пожаров более чем в три раза превышала общую площадь лесных пожаров 2021 года. В зоне обслуживания общей площадью в 32 миллиона гектаров выгорело не более 51 тысячи гектаров леса. При этом в зоне контроля, которая представляет собой 40 миллионов гектаров в труднодоступной местности, пожары уничтожили 2,5% ее территории. Все лесные пожары в Хабаровском крае были потушены к 16 августа. Режим чрезвычайной ситуации в крае был снят 26 августа. 13 августа 2021 года статус ЧС федерального масштаба был присвоен паводку, произошедшему в июне-июле на территории Крыма, который привел к подтоплениям в Керчи, Ялте и других населенных пунктах полуострова. Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма, где выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек. По данным главы Крыма, всего в результате резкого подъема воды было подтоплено 43 населенных пункта в шести муниципальных образованиях республики. В зону подтопления попали 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. В результате непогоды было повреждено 30 мостов, а также участки автомобильных дорог общей протяженностью более 72 километров. Общая предварительная оценка ущерба составила 4,7 миллиардов рублей. В апреле 2022 года глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении Крыму более 1,7 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнения в 2021 году. 13 августа 2021 года также чрезвычайной ситуацией федерального характера был признан паводок в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском и Хабаровском краях. В зону подтопления попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований, более 3 тысяч жилых домов, 8,9 тысяч приусадебных и дачных участков, 160 социальных объектов. Повреждено более 950 километров автомобильных дорог, 102 моста, семь участков железнодорожного полотна. Пострадавшими признано свыше 24 тысячи человек, более одной тысячи жилых помещений признаны непригодными для проживания, 1871 помещение требует ремонта.Общий объем финансового ущерба от паводков на Дальнем Востоке оценивается в 7,9 миллиарда рублей.3 июня 2020 года президент России Владимир Путин объявил разлив дизельного топлива в Норильске (Красноярский край) чрезвычайной ситуацией федерального характера. Утечка 20 тысяч тонн нефтепродуктов произошла 29 мая, площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. Причиной стала разгерметизация резервуара с дизельным топливом на Норильской ТЭЦ № 3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК), структуре "Норникеля"). 25 сентября режим чрезвычайной ситуации федерального уровня был понижен до регионального. Распространение разлива было локализовано, нефтепродукты собраны и перекачены на склады временного хранения. Режим ЧС был отменен правительством Красноярского края 22 июня 2021 года. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше – 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд. 5 февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. ГМК "Норильский никель" решил не обжаловать решение суда. 3 июля 2019 года президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера. Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Наводнение в Иркутской области унесло жизни 25 человек, шестеро пропали без вести. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. Режим ЧС в Иркутской области продлен до октября 2020 года.В мае 2018 года режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели в Якутии. От весеннего и летнего паводков 2018 года в регионе пострадали Якутск и 15 районов. В зоне затопления оказались 63 населенных пункта, 1,4 тысячи домов, пострадавшими числятся 5,1 тысячи человек. Сумма ущерба составила около 1,5 миллиарда рублей.21 августа 2017 года в Ростове-на-Дону сильный пожар произошел в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью города. Глава МЧС Владимир Пучков назвал пожар "чрезвычайной ситуацией федерального уровня". За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы, один человек погиб. Пострадавшими в результате пожара официально признаны 692 человека. Не пригодными для проживания в результате пожара признано 163 дома. Это свыше семи тысяч квадратных метров жилья.24 мая 2017 года режим чрезвычайной ситуации федерального характера был введен в Ставропольском крае, где в результате выпадения обильных и продолжительных осадков в 29 населенных пунктах произошло подтопление 3 513 жилых домов и 4 295 придомовых территорий с общим населением 19 494 человека, из них 4 623 ребенка, 3 участков автомобильных дорог различного назначения общей протяженностью 35 километров и 5 000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Из населенных пунктов в безопасные районы были эвакуированы 338 человек. Ущерб от паводка составил более чем 2,5 миллиарда рублей. Режим ЧС отменили 6 июля.28 апреля 2017 года режим чрезвычайной ситуации федерального уровня был введен на всей территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров. Пожары в Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае уничтожили около 100 домов. Режим ЧС был отменен 11 мая 2017 года. Однако 25 мая 2017 года режим чрезвычайной ситуации федерального уровня вновь был введен в Иркутской области и Красноярском крае в связи с лесными пожарами. Пострадали девять населенных пунктов, пожарами были уничтожены 175 жилых домов, в которых проживали 720 человек, 6 объектов экономики и 21 нежилое строение.В 2016 году Приморье накрыл мощный тайфун "Лайонрок", за несколько дней он обрушил на регион трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун "Намтеун". В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье 2 сентября 2016 года ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября. Режим ЧС регионального уровня сняли лишь в конце декабря 2016 года. Муниципальный режим ЧС действовал до января 2018 года. Общая сумма ущерба от тайфуна "Лайонрок" превысила 7 миллиардов рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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иркутская область

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, иркутская область, хабаровский край, республика саха (якутия), чс