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РИА Новости

В Приморском крае собирают средства для пострадавших в Иркутской области

09:48
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на подтопленные районы Тулуна
Вид на подтопленные районы Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Профсоюзы начали сбор средств для помощи жителям затопленных районов Иркутской области, сообщает Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК).
"В регионе идет сбор средств для жителей районов, попавших в зону затопления", - говорится в сообщении.
ФППК отмечает, что средства пойдут на воду, лекарства, детское питание, постельные принадлежности, хозтовары, продукты длительного хранения и прочее необходимое.
В Федерации профсоюзов также вспомнили ситуацию в регионе после тайфуна "Лайонрок" в 2016 году и помощь коллег из Иркутской области.
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Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, всего в области подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.
По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 14 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.
В 2016 году регион накрыл мощный тайфун "Лайонрок", за несколько дней он обрушил на Приморье трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун "Намтеун". В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября. Режим ЧС регионального уровня сняли лишь в конце декабря 2016 года.
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