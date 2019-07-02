В Приморском крае собирают средства для пострадавших в Иркутской области

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Профсоюзы начали сбор средств для помощи жителям затопленных районов Иркутской области, сообщает Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК).

"В регионе идет сбор средств для жителей районов, попавших в зону затопления", - говорится в сообщении.

ФППК отмечает, что средства пойдут на воду, лекарства, детское питание, постельные принадлежности, хозтовары, продукты длительного хранения и прочее необходимое.

В Федерации профсоюзов также вспомнили ситуацию в регионе после тайфуна "Лайонрок" в 2016 году и помощь коллег из Иркутской области.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, всего в области подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.

По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 14 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.