Мутко призвал решать проблемы Иркутской области за рамками ЧС

"Строителям нельзя подводить друг друга и всех нас. Вот взялся подрядчик строить Шумскую школу. Ну не берись ты. Дети учатся сейчас в музыкальной школе в три смены, не полные часы. Ну что это за бардак такой? Вы с ним вообще разберитесь, или он строить вообще во всей стране не будет. Может быть он порядочный строитель, но договорились, 13 января школы должны быть запущены", - сказал он.