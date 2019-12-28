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Мутко призвал решать проблемы Иркутской области за рамками ЧС
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РИА Новости

Мутко призвал решать проблемы Иркутской области за рамками ЧС

13:54 28.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Архивное фото
ТУЛУН (Иркутская область), 28 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Глава Правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области, вице-премьер РФ Виталий Мутко призвал власти области заниматься не только решением вопросов, связанных с ликвидацией последствий летнего паводка, но и выходить за рамки ЧС.
Мутко находится в рабочей поездке по пострадавшим от летнего паводка населенным пунктам Приангарья. В пятницу он посетил село Бирюса в Тайшетском районе и Нижнеудинск. В субботу вице-премьер посмотрел ход восстановительных работ в Тулуне.
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Мутко провел совещание с членами правительства и главами муниципалитетов Иркутской области, где призвал ускорить строительство соцучреждерий и жилья.
"Вопрос в том, что вам нужно человеку идти на встречу, а не ему к вам. Мы не можем за всех за вас эти вопросы решать. Конечно, есть вопросы и за рамками ЧС, но раз мы уже здесь, то давайте их решать - экономическое развитие региона, вопросы расселения аварийного жилья", - сказал он.
Несмотря на то, что "элементы качественной работы уже на лицо", вице-премьера возмутило строительство школы в поселке Шумский.
"Строителям нельзя подводить друг друга и всех нас. Вот взялся подрядчик строить Шумскую школу. Ну не берись ты. Дети учатся сейчас в музыкальной школе в три смены, не полные часы. Ну что это за бардак такой? Вы с ним вообще разберитесь, или он строить вообще во всей стране не будет. Может быть он порядочный строитель, но договорились, 13 января школы должны быть запущены", - сказал он.
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Мутко призвал региональные власти еще активнее заниматься строительством жилья, выходить на промышленный темп.
"После Нового года у нас должны быть совершенно другие темпы, графики. Надо выходить на промышленное строительство. Особенно обращаю внимание на Нижнеудинск - там "конь не валялся", - сказал вице-премьер.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
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