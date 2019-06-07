Глава Якутии назвал паводки и лесные пожары основными проблемами региона

ЯКУТСК, 7 июн – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев назвал среди основных проблем региона паводки и лесные пожары.

"Проблем в Якутии всегда хватает, это же огромный регион. Мы очень рады, что паводок у нас прошел спокойно, без больших потерь. Несколько сел слегка подтопило, но по сравнению с тем, что было в прошлом году, когда было самое сильное за десятилетия наводнение в республике, то это, конечно, тишь да гладь", - заявил Николаев в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

Сейчас в Якутии начинается период лесных пожаров, отметил глава республики.

"Тоже очень серьезное испытание для нас. Мы, конечно, к нему готовы, но нужно понимать, что в Якутии большое количество пожаров находится вне всякой доступности. Например, на расстоянии 500-600 километров от ближайшего населенного пункта. Туда вертолет даже долетит - обратно уже не сможет вернуться. Такие пожары, в основном, возникают из-за сухих гроз, и они так и остаются гореть. И, к сожалению, значительное количество леса сгорает", - отметил собеседник агентства.

От весеннего и летнего паводков 2018 года в регионе пострадали Якутск и 15 районов. В зоне затопления оказались 63 населенных пункта, 1,4 тысячи домов, пострадавшими числятся 5,1 тысячи человек. В регионе действовал режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Сумма ущерба составила около 1,5 миллиарда рублей. По данным департамента по лесным отношениям, с начала пожароопасного сезона 2018 года были приняты меры по тушению 168 лесных пожаров, пройденная огнем площадь составила свыше 109 тысяч гектаров.