https://ria.ru/20220912/tayfun-1816081608.html

В Приморье из-за тайфуна погибли три человека

В Приморье из-за тайфуна погибли три человека - РИА Новости, 12.09.2022

В Приморье из-за тайфуна погибли три человека

Три человека погибли из-за тайфуна "Хинамнор" в Приморье, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T04:59

2022-09-12T04:59

2022-09-12T04:59

происшествия

олег кожемяко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Три человека погибли из-за тайфуна "Хинамнор" в Приморье, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко."Да, хоть он (тайфун - ред.) был и короткий, но очень жёсткий. Он прошел быстро, но очень много принес вреда. У нас, к сожалению, погибли три человека. В Тернейском районе - мужчина, утонувшая машина, в Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишиневке, в Дальнегорске тоже смыло потоком женщину", - сказал Кожемяко в понедельник в эфире радиостанции "Владивосток FM".Ранее сообщалось, что режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Власти информировали, что ливни в Приморье, вызванные тайфуном, подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждено 34 моста, один человек погиб. Губернатор Олег Кожемяко обратился к главе МЧС с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧС федерального уровня. В пятницу краевой главк МЧС сообщил, что паводковая обстановка после тайфуна "Хинамнор" стабилизируется в Приморье. В субботу восстановили транспортное сообщение с девятью селами, отрезанными тайфуном. К воскресенью, по данным спасателей, вода ушла из 883 домов и 602 участков.

https://ria.ru/20220909/proisshestviya-1815559184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)