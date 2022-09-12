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В Приморье из-за тайфуна погибли три человека - РИА Новости, 12.09.2022
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В Приморье из-за тайфуна погибли три человека
В Приморье из-за тайфуна погибли три человека - РИА Новости, 12.09.2022
В Приморье из-за тайфуна погибли три человека
Три человека погибли из-за тайфуна "Хинамнор" в Приморье, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T04:59
2022-09-12T04:59
происшествия
олег кожемяко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Три человека погибли из-за тайфуна "Хинамнор" в Приморье, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко."Да, хоть он (тайфун - ред.) был и короткий, но очень жёсткий. Он прошел быстро, но очень много принес вреда. У нас, к сожалению, погибли три человека. В Тернейском районе - мужчина, утонувшая машина, в Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишиневке, в Дальнегорске тоже смыло потоком женщину", - сказал Кожемяко в понедельник в эфире радиостанции "Владивосток FM".Ранее сообщалось, что режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Власти информировали, что ливни в Приморье, вызванные тайфуном, подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждено 34 моста, один человек погиб. Губернатор Олег Кожемяко обратился к главе МЧС с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧС федерального уровня. В пятницу краевой главк МЧС сообщил, что паводковая обстановка после тайфуна "Хинамнор" стабилизируется в Приморье. В субботу восстановили транспортное сообщение с девятью селами, отрезанными тайфуном. К воскресенью, по данным спасателей, вода ушла из 883 домов и 602 участков.
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происшествия, олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Олег Кожемяко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
04:59 12.09.2022
 
В Приморье из-за тайфуна погибли три человека

Губернатор Кожемяко заявил, что в Приморье из-за тайфуна "Хинамнор" погибли три человека

© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Олега КожемякоПоследствия тайфуна "Хинамнор" в Приморье
Последствия тайфуна Хинамнор в Приморье
© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Олега Кожемяко
Последствия тайфуна "Хинамнор" в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Три человека погибли из-за тайфуна "Хинамнор" в Приморье, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.
"Да, хоть он (тайфун - ред.) был и короткий, но очень жёсткий. Он прошел быстро, но очень много принес вреда. У нас, к сожалению, погибли три человека. В Тернейском районе - мужчина, утонувшая машина, в Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишиневке, в Дальнегорске тоже смыло потоком женщину", - сказал Кожемяко в понедельник в эфире радиостанции "Владивосток FM".
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 05:42
Губернатор Приморья рассказал о выплатах за потерю дома из-за тайфуна
Ранее сообщалось, что режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Власти информировали, что ливни в Приморье, вызванные тайфуном, подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждено 34 моста, один человек погиб. Губернатор Олег Кожемяко обратился к главе МЧС с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧС федерального уровня. В пятницу краевой главк МЧС сообщил, что паводковая обстановка после тайфуна "Хинамнор" стабилизируется в Приморье. В субботу восстановили транспортное сообщение с девятью селами, отрезанными тайфуном. К воскресенью, по данным спасателей, вода ушла из 883 домов и 602 участков.
 
ПроисшествияОлег КожемякоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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