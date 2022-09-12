https://ria.ru/20220912/tayfun-1816081608.html
В Приморье из-за тайфуна погибли три человека
В Приморье из-за тайфуна погибли три человека - РИА Новости, 12.09.2022
В Приморье из-за тайфуна погибли три человека
Три человека погибли из-за тайфуна "Хинамнор" в Приморье, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T04:59
2022-09-12T04:59
2022-09-12T04:59
происшествия
олег кожемяко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Три человека погибли из-за тайфуна "Хинамнор" в Приморье, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко."Да, хоть он (тайфун - ред.) был и короткий, но очень жёсткий. Он прошел быстро, но очень много принес вреда. У нас, к сожалению, погибли три человека. В Тернейском районе - мужчина, утонувшая машина, в Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишиневке, в Дальнегорске тоже смыло потоком женщину", - сказал Кожемяко в понедельник в эфире радиостанции "Владивосток FM".Ранее сообщалось, что режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Власти информировали, что ливни в Приморье, вызванные тайфуном, подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждено 34 моста, один человек погиб. Губернатор Олег Кожемяко обратился к главе МЧС с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧС федерального уровня. В пятницу краевой главк МЧС сообщил, что паводковая обстановка после тайфуна "Хинамнор" стабилизируется в Приморье. В субботу восстановили транспортное сообщение с девятью селами, отрезанными тайфуном. К воскресенью, по данным спасателей, вода ушла из 883 домов и 602 участков.
https://ria.ru/20220909/proisshestviya-1815559184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Олег Кожемяко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье из-за тайфуна погибли три человека
Губернатор Кожемяко заявил, что в Приморье из-за тайфуна "Хинамнор" погибли три человека