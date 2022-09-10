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В Приморье жителям подтопленных районов доставили более пяти тонн гумпомощи - РИА Новости, 10.09.2022
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В Приморье жителям подтопленных районов доставили более пяти тонн гумпомощи
В Приморье жителям подтопленных районов доставили более пяти тонн гумпомощи - РИА Новости, 10.09.2022
В Приморье жителям подтопленных районов доставили более пяти тонн гумпомощи
Более пяти тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, газовые печки и баллоны к ним, доставили спасатели жителям районов, пострадавших от тайфуна в РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T07:10
2022-09-10T09:57
происшествия
олег кожемяко
россия
дальнереченск
дальнереченский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Более пяти тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, газовые печки и баллоны к ним, доставили спасатели жителям районов, пострадавших от тайфуна в Приморье, сообщило ГУМЧС по региону."Осуществляется работа двух бортов Ми-8 МЧС России для доставки грузов гуманитарной помощи, эвакуации пострадавшего населения из отрезанных населенных пунктов в Ольгинском и Лазовском муниципальных округах. Нарастающим итогом осуществлена доставка груза гуманитарной помощи общей массой более пяти тонн", — говорится в сообщении.Спасатели раздают людям продукты питания, хлеб и воду, газовые плитки и газовые баллоны, помогают в расчистке улиц и придомовых территорий, откачке воды.При этом сотрудники Амурского спасательного центра МЧС помогают дорожным службам восстанавливать транспортное сообщение с отрезанными населенными пунктами.К работам привлекли инженерную технику — пять самосвалов, два экскаватора, один кран и один автотопливомаслозаправщик. Группировка спасателей усилена до 622 человек и 283 единиц техники. Гидрологическую обстановку отслеживают круглосуточно.Режим чрезвычайной ситуации в шести муниципалитетах края ввели из-за тайфуна "Хинамнор". Вызванные им ливни подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждено 34 моста, один человек погиб. Губернатор Олег Кожемяко обратился к главе МЧС с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧС федерального уровня. В пятницу краевой главк ведомства сообщил, что паводковая обстановка стабилизируется, вода ушла из 631 дома и 247 участков.
https://ria.ru/20220909/proisshestviya-1815559184.html
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россия
дальнереченск
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происшествия, олег кожемяко, россия, дальнереченск, дальнереченский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Олег Кожемяко, Россия, Дальнереченск, Дальнереченский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
07:10 10.09.2022 (обновлено: 09:57 10.09.2022)
 
В Приморье жителям подтопленных районов доставили более пяти тонн гумпомощи

В Приморье жителям подтопленных тайфуном районов доставили более пяти тонн гумпомощи

© ГУ МЧС России по Приморскому краюСотрудники МЧС России доставляют гуманитарную помощь в пострадавшие от циклона населенные пункты Приморья. Кадр из видео
Сотрудники МЧС России доставляют гуманитарную помощь в пострадавшие от циклона населенные пункты Приморья. Кадр из видео
© ГУ МЧС России по Приморскому краю
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Более пяти тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, газовые печки и баллоны к ним, доставили спасатели жителям районов, пострадавших от тайфуна в Приморье, сообщило ГУМЧС по региону.
"Осуществляется работа двух бортов Ми-8 МЧС России для доставки грузов гуманитарной помощи, эвакуации пострадавшего населения из отрезанных населенных пунктов в Ольгинском и Лазовском муниципальных округах. Нарастающим итогом осуществлена доставка груза гуманитарной помощи общей массой более пяти тонн", — говорится в сообщении.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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Губернатор Приморья рассказал о выплатах за потерю дома из-за тайфуна
Спасатели раздают людям продукты питания, хлеб и воду, газовые плитки и газовые баллоны, помогают в расчистке улиц и придомовых территорий, откачке воды.
При этом сотрудники Амурского спасательного центра МЧС помогают дорожным службам восстанавливать транспортное сообщение с отрезанными населенными пунктами.

"Помощь будет оказываться по мере продвижения по маршруту Дальнереченск – Дальнереченский район – Чугуевский район – Ольгинской район – Лазовский район", — уточнили спасатели.

К работам привлекли инженерную технику — пять самосвалов, два экскаватора, один кран и один автотопливомаслозаправщик. Группировка спасателей усилена до 622 человек и 283 единиц техники. Гидрологическую обстановку отслеживают круглосуточно.
Режим чрезвычайной ситуации в шести муниципалитетах края ввели из-за тайфуна "Хинамнор". Вызванные им ливни подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждено 34 моста, один человек погиб. Губернатор Олег Кожемяко обратился к главе МЧС с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧС федерального уровня. В пятницу краевой главк ведомства сообщил, что паводковая обстановка стабилизируется, вода ушла из 631 дома и 247 участков.
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ПроисшествияОлег КожемякоРоссияДальнереченскДальнереченский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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