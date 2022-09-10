07:10 10.09.2022 (обновлено: 09:57 10.09.2022)
В Приморье жителям подтопленных районов доставили более пяти тонн гумпомощи
В Приморье жителям подтопленных тайфуном районов доставили более пяти тонн гумпомощи
© ГУ МЧС России по Приморскому краюСотрудники МЧС России доставляют гуманитарную помощь в пострадавшие от циклона населенные пункты Приморья. Кадр из видео
© ГУ МЧС России по Приморскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Более пяти тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, газовые печки и баллоны к ним, доставили спасатели жителям районов, пострадавших от тайфуна в Приморье, сообщило ГУМЧС по региону.
"Осуществляется работа двух бортов Ми-8 МЧС России для доставки грузов гуманитарной помощи, эвакуации пострадавшего населения из отрезанных населенных пунктов в Ольгинском и Лазовском муниципальных округах. Нарастающим итогом осуществлена доставка груза гуманитарной помощи общей массой более пяти тонн", — говорится в сообщении.
Спасатели раздают людям продукты питания, хлеб и воду, газовые плитки и газовые баллоны, помогают в расчистке улиц и придомовых территорий, откачке воды.
При этом сотрудники Амурского спасательного центра МЧС помогают дорожным службам восстанавливать транспортное сообщение с отрезанными населенными пунктами.
"Помощь будет оказываться по мере продвижения по маршруту Дальнереченск – Дальнереченский район – Чугуевский район – Ольгинской район – Лазовский район", — уточнили спасатели.
К работам привлекли инженерную технику — пять самосвалов, два экскаватора, один кран и один автотопливомаслозаправщик. Группировка спасателей усилена до 622 человек и 283 единиц техники. Гидрологическую обстановку отслеживают круглосуточно.
Режим чрезвычайной ситуации в шести муниципалитетах края ввели из-за тайфуна "Хинамнор". Вызванные им ливни подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждено 34 моста, один человек погиб. Губернатор Олег Кожемяко обратился к главе МЧС с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧС федерального уровня. В пятницу краевой главк ведомства сообщил, что паводковая обстановка стабилизируется, вода ушла из 631 дома и 247 участков.