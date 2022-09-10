https://ria.ru/20220910/khinamnor-1815812688.html

В Приморье жителям подтопленных районов доставили более пяти тонн гумпомощи

В Приморье жителям подтопленных районов доставили более пяти тонн гумпомощи - РИА Новости, 10.09.2022

В Приморье жителям подтопленных районов доставили более пяти тонн гумпомощи

Более пяти тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, газовые печки и баллоны к ним, доставили спасатели жителям районов, пострадавших от тайфуна в РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T07:10

2022-09-10T07:10

2022-09-10T09:57

происшествия

олег кожемяко

россия

дальнереченск

дальнереченский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815820791_150:0:3791:2048_1920x0_80_0_0_af75bfc800f809b99cab9f7670e8a6b6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Более пяти тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, газовые печки и баллоны к ним, доставили спасатели жителям районов, пострадавших от тайфуна в Приморье, сообщило ГУМЧС по региону."Осуществляется работа двух бортов Ми-8 МЧС России для доставки грузов гуманитарной помощи, эвакуации пострадавшего населения из отрезанных населенных пунктов в Ольгинском и Лазовском муниципальных округах. Нарастающим итогом осуществлена доставка груза гуманитарной помощи общей массой более пяти тонн", — говорится в сообщении.Спасатели раздают людям продукты питания, хлеб и воду, газовые плитки и газовые баллоны, помогают в расчистке улиц и придомовых территорий, откачке воды.При этом сотрудники Амурского спасательного центра МЧС помогают дорожным службам восстанавливать транспортное сообщение с отрезанными населенными пунктами.К работам привлекли инженерную технику — пять самосвалов, два экскаватора, один кран и один автотопливомаслозаправщик. Группировка спасателей усилена до 622 человек и 283 единиц техники. Гидрологическую обстановку отслеживают круглосуточно.Режим чрезвычайной ситуации в шести муниципалитетах края ввели из-за тайфуна "Хинамнор". Вызванные им ливни подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждено 34 моста, один человек погиб. Губернатор Олег Кожемяко обратился к главе МЧС с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧС федерального уровня. В пятницу краевой главк ведомства сообщил, что паводковая обстановка стабилизируется, вода ушла из 631 дома и 247 участков.

https://ria.ru/20220909/proisshestviya-1815559184.html

https://ria.ru/20220909/primore-1815557904.html

россия

дальнереченск

дальнереченский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, олег кожемяко, россия, дальнереченск, дальнереченский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш