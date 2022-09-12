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Биография Александра Бречалова

Биография Александра Бречалова - РИА Новости, 12.09.2022

Биография Александра Бречалова

Александр Владимирович Бречалов родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль (Республика Адыгея). РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T06:02

2022-09-12T06:02

2022-09-12T06:02

справки

александр бречалов

республика адыгея

единый день голосования — 2022

удмуртская республика (удмуртия)

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Александр Владимирович Бречалов родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль (Республика Адыгея).В 1994 году с отличием окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) им. генерала армии С.М. Штеменко. В 1999 году окончил Московскую государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина.С 1994 года по 1996 год работал заместителем начальника службы режима Чкаловского гарнизона (авиационная дивизия особого назначения).С 1996 года по 1999 год работал юрисконсультом в ЗАО "ТВ-6 Москва".В 1999-2001 годах – старший юрисконсульт в ОАО "Альфа Банк".В 2001-2002 годах – начальник юридического отдела ООО КБ "Юниаструм Банк".В 2002-2003 годах – директор юридического департамента ООО КБ "Юниаструм Банк".В 2003-2006 годах – генеральный директор ООО "Юниаструм Консалтинг".С 2006 года по 2013 год – президент ООО "ВБО Консалт".В 2007-2014 годах – член совета директоров ООО КБ "Юниаструм Банк".С декабря 2005 года – член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". Руководитель регионального отделения "Опоры России" в Краснодарском крае.С октября 2008 года – вице-президент "Опоры России".В апреле 2009 года учредил медиа-холдинг "Опора-кредит", представляющий информацию о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства.15 ноября 2012 года был избран президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".С ноября 2014 года – первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".С 16 июня 2014 года – секретарь Общественной палаты Российской Федерации.4 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии. 10 сентября 2017 года Бречалов был избран главой Удмуртии, получив поддержку 78,16% избирателей. 18 сентября Александр Бречалов официально вступил в должность главы Удмуртии. В июне 2022 года "Единая Россия" выдвинула Александра Бречалова кандидатом от партии на выборах главы Удмуртии в сентябре 2022 года.Член Государственного совета РФ. Председатель попечительского совета Федерации триатлона России.Сумма задекларированного дохода за 2021 год – 4,8 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

республика адыгея

удмуртская республика (удмуртия)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, александр бречалов, республика адыгея, единый день голосования — 2022, удмуртская республика (удмуртия)