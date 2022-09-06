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Биография Бена Уоллеса

Биография Бена Уоллеса - РИА Новости, 06.09.2022

Биография Бена Уоллеса

Министр обороны Великобритании Роберт Бен Лобан Уоллес (Robert Ben Lobban Wallace) родился 15 мая 1970 года в Лондоне (Великобритания). РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T23:52

2022-09-06T23:52

2022-09-06T23:52

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Министр обороны Великобритании Роберт Бен Лобан Уоллес (Robert Ben Lobban Wallace) родился 15 мая 1970 года в Лондоне (Великобритания).После окончания школы некоторое время работал инструктором по лыжному спорту в Австрии. Затем поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 20 лет был зачислен в шотландскую гвардию (пехотный полк британской армии). Проходил службу в Северной Ирландии, Центральной Америке, Германии и на Кипре.Во время своей военной карьеры занимал должности командира взвода, командира роты, офицера разведки.В 1998 году уволился с военной службы.В 1999-2003 годах Уоллес был депутатом регионального парламента Шотландии от Консервативной партии, был членом комитета по здравоохранению.В 2003-2005 годах был директором по связям с зарубежными партнерами британской оборонной компании QinetiQ.В 2005 году, после переезда в Ланкашир, был избран в Палату общин (нижняя палата британского парламента). Переизбирался в 2010, 2015, 2017, 2019 годах.В 2010-2012 годах Уоллес был личным парламентским секретарем министра юстиции Кена Кларка.В 2015-2016 годах занимал пост заместителя государственного министра по делам Северной Ирландии.В 2016-2019 годах был государственным министром безопасности в министерстве внутренних дел.24 июля 2019 года был назначен министром обороны.Бен Уоллес не скрывает свою неприязнь к России и в выражениях не стесняется, подчас прибегая к откровенным провокациям. С началом спецоперации России на Украине занял стандартную для коллективного Запада непримиримую позицию. Россия для него – "самая прямая и насущная угроза".Уоллес женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, в мире, бен уоллес, великобритания, северная ирландия