https://ria.ru/20220906/uolles-1814980623.html
Биография Бена Уоллеса
Биография Бена Уоллеса - РИА Новости, 06.09.2022
Биография Бена Уоллеса
Министр обороны Великобритании Роберт Бен Лобан Уоллес (Robert Ben Lobban Wallace) родился 15 мая 1970 года в Лондоне (Великобритания). РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T23:52
2022-09-06T23:52
2022-09-06T23:52
справки
в мире
бен уоллес
великобритания
северная ирландия
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Министр обороны Великобритании Роберт Бен Лобан Уоллес (Robert Ben Lobban Wallace) родился 15 мая 1970 года в Лондоне (Великобритания).После окончания школы некоторое время работал инструктором по лыжному спорту в Австрии. Затем поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 20 лет был зачислен в шотландскую гвардию (пехотный полк британской армии). Проходил службу в Северной Ирландии, Центральной Америке, Германии и на Кипре.Во время своей военной карьеры занимал должности командира взвода, командира роты, офицера разведки.В 1998 году уволился с военной службы.В 1999-2003 годах Уоллес был депутатом регионального парламента Шотландии от Консервативной партии, был членом комитета по здравоохранению.В 2003-2005 годах был директором по связям с зарубежными партнерами британской оборонной компании QinetiQ.В 2005 году, после переезда в Ланкашир, был избран в Палату общин (нижняя палата британского парламента). Переизбирался в 2010, 2015, 2017, 2019 годах.В 2010-2012 годах Уоллес был личным парламентским секретарем министра юстиции Кена Кларка.В 2015-2016 годах занимал пост заместителя государственного министра по делам Северной Ирландии.В 2016-2019 годах был государственным министром безопасности в министерстве внутренних дел.24 июля 2019 года был назначен министром обороны.Бен Уоллес не скрывает свою неприязнь к России и в выражениях не стесняется, подчас прибегая к откровенным провокациям. С началом спецоперации России на Украине занял стандартную для коллективного Запада непримиримую позицию. Россия для него – "самая прямая и насущная угроза".Уоллес женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, в мире, бен уоллес, великобритания, северная ирландия
Справки, В мире, Бен Уоллес, Великобритания, Северная Ирландия
Министр обороны Великобритании Роберт Бен Лобан Уоллес (Robert Ben Lobban Wallace) родился 15 мая 1970 года
в Лондоне (Великобритания).
После окончания школы некоторое время работал инструктором по лыжному спорту в Австрии. Затем поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 20 лет был зачислен в шотландскую гвардию (пехотный полк британской армии). Проходил службу
в Северной Ирландии, Центральной Америке, Германии и на Кипре.
Во время своей военной карьеры занимал должности
командира взвода, командира роты, офицера разведки.
В 1998 году
уволился с военной службы.
В 1999-2003 годах Уоллес был депутатом регионального парламента Шотландии от Консервативной партии, был членом комитета по здравоохранению.
В 2003-2005 годах был директором по связям с зарубежными партнерами британской оборонной компании QinetiQ.
В 2005 году
, после переезда в Ланкашир, был избран в Палату общин (нижняя палата британского парламента). Переизбирался в 2010, 2015, 2017, 2019 годах.
В 2010-2012 годах
Уоллес был личным парламентским секретарем министра юстиции Кена Кларка.
В 2015-2016 годах занимал пост заместителя государственного министра по делам Северной Ирландии.
В 2016-2019 годах
был государственным министром безопасности в министерстве внутренних дел.
24 июля 2019 года был назначен министром обороны.
Бен Уоллес не скрывает свою неприязнь к России и в выражениях не стесняется, подчас прибегая к откровенным провокациям. С началом спецоперации России на Украине занял стандартную для коллективного Запада непримиримую позицию
. Россия для него
– "самая прямая и насущная угроза".
Уоллес женат, у него трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников