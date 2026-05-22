СК завершил расследование дела экс-главы Минобороны Британии Уоллеса

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Расследование дела против экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, призывавшего к терактам в РФ и предоставлению Украине дальнобойного ракетного вооружения для ударов по Крымскому мосту, завершено, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Великобритании Роберта Бена Лоббана Уоллеса. Следствием установлено, что в сентябре 2025 года в ходе участия в конференции "Варшавский форум по безопасности 2025" он призвал к террористической деятельности на территории Российской Федерации и предоставлению Украине дальнобойного ракетного вооружения для ударов по Крымскому мосту", - сообщили в пресс-службе.