В Крыму назвал заявление экс-министра обороны Британии призывом к геноциду

"Пусть на себя примерит свои пожелания. Что касается правовой оценки сказанного, то такие высказывания иначе как призывы к геноциду расценивать нельзя. Но не думаю, что есть смысл обращаться с иском в какие-то международные инстанции. Их объективность нам хорошо известна", - сказал Константинов РИА Новости.

"Уверен, что в мире найдётся неизмеримо больше тех, кто пожелает, чтобы безлюдной стала Британия, чтобы навсегда было покончено с этим глобальным паразитом, веками отравлявшим жизнь честным людям во всех уголках земного шара. Чтобы прекратились, наконец, все эти подлые интриги, провокации, попытки стравливать между собой людей и целые страны", - сказал глава парламента.