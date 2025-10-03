Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвал заявление экс-министра обороны Британии призывом к геноциду - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/krym-2046261180.html
В Крыму назвал заявление экс-министра обороны Британии призывом к геноциду
В Крыму назвал заявление экс-министра обороны Британии призывом к геноциду - РИА Новости, 03.10.2025
В Крыму назвал заявление экс-министра обороны Британии призывом к геноциду
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал призывом к геноциду заявление экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса сделать Крым непригодным для... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T18:27:00+03:00
2025-10-03T18:27:00+03:00
в мире
россия
республика крым
украина
бен уоллес
дмитрий песков
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429481_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a09577aa011b9ed85ddc540f9c0b785e.jpg
https://ria.ru/20250930/britaniya-2045525454.html
https://ria.ru/20251002/krym-2045770919.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429481_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_71c3a2b109f9fd8a8e866578416295b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, республика крым, украина, бен уоллес, дмитрий песков, владимир путин, оон
В мире, Россия, Республика Крым, Украина, Бен Уоллес, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ООН
В Крыму назвал заявление экс-министра обороны Британии призывом к геноциду

Константинов назвал слова Уоллеса о Крыме призывом к геноциду

© РИА Новости / Виктор ЛященкоВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Виктор Лященко
Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал призывом к геноциду заявление экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса сделать Крым непригодным для жизни.
Ранее Уоллес призвал предоставить Украине возможности наносить удары большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни, добавив, что "нужно задушить Крым". Он призвал использовать дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту. Его слова приводит The Guardian.
Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Британии выступили с угрозами в адрес России
30 сентября, 23:26
"Пусть на себя примерит свои пожелания. Что касается правовой оценки сказанного, то такие высказывания иначе как призывы к геноциду расценивать нельзя. Но не думаю, что есть смысл обращаться с иском в какие-то международные инстанции. Их объективность нам хорошо известна", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, таких как Уоллес ждет скамья подсудимых.
"Уверен, что в мире найдётся неизмеримо больше тех, кто пожелает, чтобы безлюдной стала Британия, чтобы навсегда было покончено с этим глобальным паразитом, веками отравлявшим жизнь честным людям во всех уголках земного шара. Чтобы прекратились, наконец, все эти подлые интриги, провокации, попытки стравливать между собой людей и целые страны", - сказал глава парламента.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупыми заявления Уоллеса про Крым.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Переселенцы с Украины переезжают в Крым семьями, заявил Константинов
2 октября, 07:54
 
В миреРоссияРеспублика КрымУкраинаБен УоллесДмитрий ПесковВладимир ПутинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала