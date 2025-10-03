В Крыму назвал заявление экс-министра обороны Британии призывом к геноциду

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал призывом к геноциду заявление экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса сделать Крым непригодным для жизни.
Ранее Уоллес призвал предоставить Украине возможности наносить удары большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни, добавив, что "нужно задушить Крым". Он призвал использовать дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту. Его слова приводит The Guardian.
В Британии выступили с угрозами в адрес России
30 сентября, 23:26
"Пусть на себя примерит свои пожелания. Что касается правовой оценки сказанного, то такие высказывания иначе как призывы к геноциду расценивать нельзя. Но не думаю, что есть смысл обращаться с иском в какие-то международные инстанции. Их объективность нам хорошо известна", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, таких как Уоллес ждет скамья подсудимых.
"Уверен, что в мире найдётся неизмеримо больше тех, кто пожелает, чтобы безлюдной стала Британия, чтобы навсегда было покончено с этим глобальным паразитом, веками отравлявшим жизнь честным людям во всех уголках земного шара. Чтобы прекратились, наконец, все эти подлые интриги, провокации, попытки стравливать между собой людей и целые страны", - сказал глава парламента.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупыми заявления Уоллеса про Крым.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".