В Совфеде ответили на слова британского экс-министра обороны о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Призыв бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса сделать Крым непригодным для жизни свидетельствуют о том, что произносивший такие слова является злобствующим и нездоровым, буквально сумасшедшим человеком, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
"Мы знали всегда, что Британия всегда крайне негативно относится к поступательному развитию России, во все времена. И всегда вынашивала планы - если не уничтожения России, то ее расчленения и ослабления. Но то что позволил себе экс министр обороны этой страны, это переходит всякие разумные рамки. Это злобствующий, не совсем здоровый, сумасшедший человек. Потому что призвать к тому, чтобы уничтожить население целого полуострова только за то, что они русские люди , так ненавидеть нашу Родину - это за гранью добра и зла. Просто больной человек, который позволяет публично изливать свою злобу. Крым - неотъемлемая часть нашей Родины, России и все сделаем для того, чтобы победа была за нами. Уверена в крепости нашей армии, государства и духа наших людей" , - сказала Алтабаева.