В Совфеде ответили на слова британского экс-министра обороны о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Призыв бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса сделать Крым непригодным для жизни свидетельствуют о том, что произносивший такие слова является злобствующим и нездоровым, буквально сумасшедшим человеком, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.