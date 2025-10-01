Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде ответили на слова британского экс-министра обороны о Крыме - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/krym-2045637692.html
В Совфеде ответили на слова британского экс-министра обороны о Крыме
В Совфеде ответили на слова британского экс-министра обороны о Крыме - РИА Новости, 01.10.2025
В Совфеде ответили на слова британского экс-министра обороны о Крыме
Призыв бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса сделать Крым непригодным для жизни свидетельствуют о том, что произносивший такие слова является... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T14:55:00+03:00
2025-10-01T14:55:00+03:00
в мире
республика крым
россия
великобритания
бен уоллес
екатерина алтабаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801066782_0:27:3205:1830_1920x0_80_0_0_70fcfffb795ecfa27c66962c1b26e156.jpg
https://ria.ru/20251001/kreml-2045611108.html
республика крым
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801066782_474:0:3205:2048_1920x0_80_0_0_dbc22657a46c05769887e5db0c4f1680.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика крым, россия, великобритания, бен уоллес, екатерина алтабаева
В мире, Республика Крым, Россия, Великобритания, Бен Уоллес, Екатерина Алтабаева
В Совфеде ответили на слова британского экс-министра обороны о Крыме

Алтабаева назвала экс-главу МО Британии Уоллеса сумасшедшим из-за слов о Крыме

© AP Photo / Hannibal HanschkeБывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Hannibal Hanschke
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Призыв бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса сделать Крым непригодным для жизни свидетельствуют о том, что произносивший такие слова является злобствующим и нездоровым, буквально сумасшедшим человеком, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Ранее Уоллес призвал предоставить Украине возможности наносить дальнобойные удары, чтобы сделать Крым непригодным для жизни, добавив, что "нужно задушить Крым". Он также призвал использовать дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту. Его слова приводит The Guardian.
"Мы знали всегда, что Британия всегда крайне негативно относится к поступательному развитию России, во все времена. И всегда вынашивала планы - если не уничтожения России, то ее расчленения и ослабления. Но то что позволил себе экс министр обороны этой страны, это переходит всякие разумные рамки. Это злобствующий, не совсем здоровый, сумасшедший человек. Потому что призвать к тому, чтобы уничтожить население целого полуострова только за то, что они русские люди , так ненавидеть нашу Родину - это за гранью добра и зла. Просто больной человек, который позволяет публично изливать свою злобу. Крым - неотъемлемая часть нашей Родины, России и все сделаем для того, чтобы победа была за нами. Уверена в крепости нашей армии, государства и духа наших людей" , - сказала Алтабаева.
Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Кремле назвали заявления экс-министра обороны Британии про Крым глупыми
13:22
 
В миреРеспублика КрымРоссияВеликобританияБен УоллесЕкатерина Алтабаева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала