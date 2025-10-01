https://ria.ru/20251001/spetsoperatsiya-2045708494.html

Спецоперация, 1 октября: ВС России освободили Вербовое

Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области,... РИА Новости, 01.10.2025

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в среду. Позднее МО РФ сообщило, что населённый пункт освободили штурмовые подразделения 36-й гвардейской общевойсковой армии. В ходе боев под контроль ВС РФ перешло свыше 10 квадратных километров территории. Военнослужащие группировки "Восток" продолжают боевые действия против украинских неонацистов и выбивают противника из укреплённых позиций, освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей. Кроме того, как следует из сводки, "Восток" и другие российские группировки нанесли поражение украинским формированиям, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили около 1495 военнослужащих. Помимо этого, украинские войска лишились танка, девяти боевых бронированных машин, двух артиллерийских орудий, пяти станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции обнаружения воздушных целей и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, 13 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, цеху производства десантных катеров, месту запуска беспилотников большой дальности, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили 97 беспилотников самолетного типа. Уничтожены "Лютые" Как рассказали в МО РФ, удар по месту подготовки к запуску украинских беспилотников в районе населённого пункта Лавы восточнее Чернигова был нанесён ракетным комплексом "Искандер-М". В результате были уничтожены 20 фур с 100 беспилотниками "Лютый" и 60 украинских боевиков, в том числе операторы и техники дронов, водители грузовиков. Удары по фурам, перевозившим беспилотники ВСУ, были продолжены, когда те следовали по автотрассе. В результате прямого попадания беспилотников "Герань-2" загорелись пять грузовых автомобилей с беспилотниками. В российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что ВСУ потеряли в Черниговской области порядка 14 цистерн с топливом, пять платформ с техникой и около десяти вагонов с другими материальными средствами в результате удара, нанесённого по железнодорожному составу. Также, по данным собеседника агентства, ВСУ перебросили подразделения беспилотных систем с покровского, харьковского и краснолиманского направлений в Сумскую область, в их числе батальон "Кратос". Военное преступление Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев скончался в больнице из-за атаки дрона ВСУ типа "Баба-Яга". Губернатор назвал это убийство военным преступлением. Восстановление электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС) по линии "Днепровская" в 750 киловатт, отключённое 23 сентября, сейчас невозможно из-за обстрелов ВСУ рядом с местом ее повреждения, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Разведчики группировки "Восток" перехватили радиопереговоры об уничтожении дружеским огнем группы пехоты ВСУ, отказавшейся выполнять приказ командира проникнуть в населенный пункт Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области и повесить там флаг, сообщили в Минобороны РФ. Не самоцель Киев не спешит с продолжением переговорного процесса, в частности, не торопится отвечать на проекты меморандумов и предложение РФ по трем рабочим группам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также сказал журналистам, что по этой причине подготовка к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского пока невозможна, так как киевский режим не спешит с продолжением переговоров с РФ. Контакты на высшем уровне, по словам Пескова, не могут быть самоцелью, потому что никак не помогут комплексно решить конфликт. Нет консенсуса Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал предоставить Украине возможности наносить дальнобойные удары, чтобы сделать Крым непригодным для жизни, добавив, что "нужно задушить Крым". Он также призвал использовать дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту. Заявление Уоллеса приводит Guardian. Песков отказался комментировать слова экс-министра и назвал их глупыми. В Евросоюзе нет консенсуса по предоставлению Украине кредита, формируемого на основе заблокированных активов ЦБ РФ, а не доходов от них, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Саперы ликвидировали в среду обнаруженный у берегов турецкого Трабзона предположительно украинский катер, сообщил телеканал Tele 1. Ранее катер обнаружили местные рыбаки. Как выяснило РИА Новости на основании фотографий катера, речь идет, скорее всего, об украинском многоцелевом надводном безэкипажном катере Magura V5. Газета Berliner Zeitung сообщила, что в берлинском округе Шарлоттенбург-Вильмерсдорф были обнаружены листовки с черно-белыми фотографиями немецких военнопленных и призывом "взять реванш", воюя против РФ на стороне Украины. Американский ракетный комплекс средней дальности Typhon, необходимый для запуска ракет "Томагавк", не продержится долго на поле боя в украинском конфликте, даже если США решат продать его Киеву, сообщил журнал Responsible Statecraft. У комплекса огромная батарея, хорошо заметная со спутника или разведывательного беспилотника, а для того чтобы её перемещать, нужен транспортный самолет Boeing C-17. Похищено полмиллиона стволов Украинские СМИ в среду сообщали о взрывах в Киеве, Харькове и Сумах. Начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов анонсировал продолжение кадровых перестановок в украинских войсках. Он сказал, что в условиях боевых действий всё происходит динамично, и невозможно точно предсказать, справится ли тот или иной человек с нагрузкой. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что по территории судоремонтного завода в Измаиле в Одесской области, куда ранее прибыли военные катера со стороны Румынии, был нанесён удар, поражён цех сборки безэкипажных катеров. Также, по его словам, ударами был поражён учебный лагерь ВСУ в Харькове. ВСУ перебрасывают к северу от Сум экскаваторы для рытья окопов и перевозят личный состав на машинах скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья. Почти полмиллиона единиц огнестрельного оружия потеряно и похищено на Украине с февраля 2022 года, сообщил в среду украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот". Уточняется, что среди потерянного оружия более 149 тысяч автоматов (в том числе более 99 тысяч АК-74) и более 135 тысяч охотничьих ружей. Примерно четверть потерянного - карабины, пистолеты под резиновую пулю и боевые пистолеты. Украина не обладает финансами для производства достаточного количества дальнобойных ракет "Фламинго", поэтому "новое оружие" не сможет поменять ход конфликта, как и то вооружение, что Украине передавали раньше партнеры, пишет газета Wall Street Journal. По данным издания, крупный размер ракеты делает её легкой целью для уничтожения, так что эффективны "Фламинго" только при запуске скопом, что украинское производство обеспечить не может. Wall Street Journal отмечает, что производители на Украине хотели бы создать 200 ракет к концу октября, однако эксперты высказывают сомнения, а дыры в бюджете не позволяют это сделать.

