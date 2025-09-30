https://ria.ru/20250930/britaniya-2045525454.html

В Британии выступили с угрозами в адрес России

В Британии выступили с угрозами в адрес России - РИА Новости, 30.09.2025

В Британии выступили с угрозами в адрес России

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время проведения Варшавского форума по безопасности призвал сделать Крым непригодным для проживания, сообщает... РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время проведения Варшавского форума по безопасности призвал сделать Крым непригодным для проживания, сообщает The Guardian. "Мы должны предоставить Украине возможности наносить удары большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нужно задушить Крым", — сказал Уоллес. Также бывший министр обороны призвал использовать дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает признание Крыма за Россией подходящей ценой ради достижения мира на Украине. В апреле американский лидер обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, звучащие на Западе заявления по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.

