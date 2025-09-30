Рейтинг@Mail.ru
В Британии выступили с угрозами в адрес России
23:26 30.09.2025 (обновлено: 23:36 30.09.2025)
В Британии выступили с угрозами в адрес России
Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время проведения Варшавского форума по безопасности призвал сделать Крым непригодным для проживания, сообщает The Guardian.
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время проведения Варшавского форума по безопасности призвал сделать Крым непригодным для проживания, сообщает The Guardian. "Мы должны предоставить Украине возможности наносить удары большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нужно задушить Крым", — сказал Уоллес. Также бывший министр обороны призвал использовать дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает признание Крыма за Россией подходящей ценой ради достижения мира на Украине. В апреле американский лидер обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, звучащие на Западе заявления по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
© AP Photo / Hannibal HanschkeЭкс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес
© AP Photo / Hannibal Hanschke
Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время проведения Варшавского форума по безопасности призвал сделать Крым непригодным для проживания, сообщает The Guardian.
"Мы должны предоставить Украине возможности наносить удары большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нужно задушить Крым", — сказал Уоллес.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Над самим Киевом". В Британии предложили новый план против России
Вчера, 15:32
Также бывший министр обороны призвал использовать дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает признание Крыма за Россией подходящей ценой ради достижения мира на Украине. В апреле американский лидер обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, звучащие на Западе заявления по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Великобритания ввела новые антироссийские ограничения
29 сентября, 15:34
 
