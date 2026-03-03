Британия разозлила США реакцией на эскалацию вокруг Ирана, считает Уоллес

ЛОНДОН, 3 мар - РИА Новости. Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что реакция Лондона на эскалацию вокруг Ирана разозлила все противоборствующие стороны.
"Наши власти советуют “сдерживаться”. Они предлагают теплые слова, делают заявления в ООН и мало что делают. Все это в надежде, что кто-то другой примет трудные решения. Такова наша позиция на данный момент. Суверенная территория Великобритании подверглась нападению, и мы ничего не предприняли в ответ. Мы разозлили американцев. Кроме того, заверяю вас, что наша пассивная позиция не подружила нас и с иранцами и не заставила никого нас уважать", - написал Уоллес в колонке для газеты Telegraph.
В понедельник база ВВС Великобритании "Акротири" на Кипре подверглась удару беспилотника. Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что ВВС США не используют британские базы на Кипре для атак по Ирану и что Великобритания не собирается присоединяться к атакам Соединенных Штатов и Израиля по ИРИ. Вместе с тем, по словам главы правительства, Соединенное Королевство разрешило США использовать британские базы для уничтожения ракетных объектов в Иране.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что цели иранских ударов - военные объекты Израиля.