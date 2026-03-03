Рейтинг@Mail.ru
Британия разозлила США реакцией на эскалацию вокруг Ирана, считает Уоллес - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/britanija-2078201945.html
Британия разозлила США реакцией на эскалацию вокруг Ирана, считает Уоллес
Британия разозлила США реакцией на эскалацию вокруг Ирана, считает Уоллес - РИА Новости, 03.03.2026
Британия разозлила США реакцией на эскалацию вокруг Ирана, считает Уоллес
Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что реакция Лондона на эскалацию вокруг Ирана разозлила все противоборствующие стороны. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:39:00+03:00
2026-03-03T14:39:00+03:00
в мире
великобритания
иран
сша
бен уоллес
кир стармер
али лариджани
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078111204.html
великобритания
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, иран, сша, бен уоллес, кир стармер, али лариджани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Великобритания, Иран, США, Бен Уоллес, Кир Стармер, Али Лариджани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Британия разозлила США реакцией на эскалацию вокруг Ирана, считает Уоллес

Экс-министр обороны Британии: реакция Лондона на Иран разозлила США

© AP Photo / Matt DunhamФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаг Великобритании . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 3 мар - РИА Новости. Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что реакция Лондона на эскалацию вокруг Ирана разозлила все противоборствующие стороны.
"Наши власти советуют “сдерживаться”. Они предлагают теплые слова, делают заявления в ООН и мало что делают. Все это в надежде, что кто-то другой примет трудные решения. Такова наша позиция на данный момент. Суверенная территория Великобритании подверглась нападению, и мы ничего не предприняли в ответ. Мы разозлили американцев. Кроме того, заверяю вас, что наша пассивная позиция не подружила нас и с иранцами и не заставила никого нас уважать", - написал Уоллес в колонке для газеты Telegraph.
В понедельник база ВВС Великобритании "Акротири" на Кипре подверглась удару беспилотника. Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что ВВС США не используют британские базы на Кипре для атак по Ирану и что Великобритания не собирается присоединяться к атакам Соединенных Штатов и Израиля по ИРИ. Вместе с тем, по словам главы правительства, Соединенное Королевство разрешило США использовать британские базы для уничтожения ракетных объектов в Иране.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что цели иранских ударов - военные объекты Израиля.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Президент США Дональд Трамп выступает с речью об Иране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Британия должна была помочь США на Ближнем Востоке, заявил Трамп
Вчера, 10:18
 
В миреВеликобританияИранСШАБен УоллесКир СтармерАли ЛариджаниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала