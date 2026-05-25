Хили летел из Эстонии на самолете без защиты от РЭБ, пишет Times

Краткий пересказ от РИА ИИ Самолет министра обороны Великобритании Джона Хили Dassault 900LX Falcon, который столкнулся с радиопомехами на пути из Эстонии в Британию, не был оснащен средствами защиты от средств РЭБ.

ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости. Самолет министра обороны Великобритании Джона Хили Dassault 900LX Falcon, который столкнулся с радиопомехами на пути из Эстонии в Британию, не был оснащен средствами защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает газета Times

Ранее Times сообщила, что GP S-навигация самолета пропала на весь полет, который продлился около трех часов, а пилотам пришлось использовать инерциальные системы навигации. Для восстановления спутникового сигнала было необходимо перезагрузить оборудование самолета, однако это было невозможно сделать в полете.

"Самолет Королевских ВВС, на котором летел министр обороны, когда его сигналы были заглушены в результате предполагаемого применения средств радиоэлектронной борьбы, был беззащитным, поскольку на нем не было защитных систем", - пишет издание.

В 2024 году этот же самолет уже попал в схожую ситуацию, когда на борту был бывший министр обороны Грант Шаппс . Тогда он пролетал вблизи Калининградской области . Несмотря на это власти приняли решение не оснащать самолет средствами защиты, чтобы сэкономить 200 миллионов фунтов стерлингов (270 миллионов долларов).

Ранее министры летали на самолетах BAe 146, оснащенных системами защиты, но они были выведены из эксплуатации в рамках сокращений в 2021 году.

В 2024 году бывший министр обороны Бен Уоллес заявил, что у ВВС нет средств на установку средств защиты, и что самолеты в любом случае "никогда не будут летать в опасных регионах". В случае необходимости министры могут пересесть на военные самолеты, добавил он.