Рейтинг@Mail.ru
Хили летел из Эстонии на самолете без защиты от РЭБ, пишет Times - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 25.05.2026
Хили летел из Эстонии на самолете без защиты от РЭБ, пишет Times

Times: глава МО Британии Хили летел из Эстонии на самолете без защиты от РЭБ

© AP Photo / Thomas KrychГлава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© AP Photo / Thomas Krych
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет министра обороны Великобритании Джона Хили Dassault 900LX Falcon, который столкнулся с радиопомехами на пути из Эстонии в Британию, не был оснащен средствами защиты от средств РЭБ.
ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости. Самолет министра обороны Великобритании Джона Хили Dassault 900LX Falcon, который столкнулся с радиопомехами на пути из Эстонии в Британию, не был оснащен средствами защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает газета Times.
Ранее Times сообщила, что GPS-навигация самолета пропала на весь полет, который продлился около трех часов, а пилотам пришлось использовать инерциальные системы навигации. Для восстановления спутникового сигнала было необходимо перезагрузить оборудование самолета, однако это было невозможно сделать в полете.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Британия извинилась за "неуклюжий" шаг по поводу России
20 мая, 19:41
"Самолет Королевских ВВС, на котором летел министр обороны, когда его сигналы были заглушены в результате предполагаемого применения средств радиоэлектронной борьбы, был беззащитным, поскольку на нем не было защитных систем", - пишет издание.
В 2024 году этот же самолет уже попал в схожую ситуацию, когда на борту был бывший министр обороны Грант Шаппс. Тогда он пролетал вблизи Калининградской области. Несмотря на это власти приняли решение не оснащать самолет средствами защиты, чтобы сэкономить 200 миллионов фунтов стерлингов (270 миллионов долларов).
Ранее министры летали на самолетах BAe 146, оснащенных системами защиты, но они были выведены из эксплуатации в рамках сокращений в 2021 году.
В 2024 году бывший министр обороны Бен Уоллес заявил, что у ВВС нет средств на установку средств защиты, и что самолеты в любом случае "никогда не будут летать в опасных регионах". В случае необходимости министры могут пересесть на военные самолеты, добавил он.
Dassault 900LX Falcon используется британскими властями для перевозки не только министра обороны, но и премьер-министра, членов кабинета министров, высокопоставленных военнослужащих и короля.
Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса
13 мая, 15:48
 
В миреВеликобританияЭстонияКалининградская областьДжон ХилиГрант ШаппсБен УоллесGPS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала