В Кремле назвали заявления экс-министра обороны Британии про Крым глупыми - РИА Новости, 01.10.2025
13:22 01.10.2025
В Кремле назвали заявления экс-министра обороны Британии про Крым глупыми
В Кремле назвали глупыми заявления экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса про Крым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/PoolЭкс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/Pool
Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Кремле назвали глупыми заявления экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса про Крым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Уоллес призвал предоставить Украине возможности наносить дальнобойные удары, чтобы сделать Крым непригодным для жизни, добавив, что "нужно задушить Крым". Он также призвал использовать дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту. Его слова приводит The Guardian.
"Давайте комментировать все-таки заявления действующих министров обороны. Что касается бывших...(министров обороны - ред.), тем более тех, кто делает такие глупые заявления, не считаем необходимыми комментировать", - сказал Песков журналистам.
