В Кремле назвали заявления экс-министра обороны Британии про Крым глупыми
В Кремле назвали заявления экс-министра обороны Британии про Крым глупыми - РИА Новости, 01.10.2025
В Кремле назвали заявления экс-министра обороны Британии про Крым глупыми
В Кремле назвали глупыми заявления экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса про Крым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2025
В Кремле назвали заявления экс-министра обороны Британии про Крым глупыми
Песков назвал глупыми заявления экс-министра Британии Уоллеса о Крыме