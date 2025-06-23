Рейтинг@Mail.ru
На Западе дали Трампу неожиданный совет по НАТО - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/nato-2024955522.html
На Западе дали Трампу неожиданный совет по НАТО
На Западе дали Трампу неожиданный совет по НАТО - РИА Новости, 23.06.2025
На Западе дали Трампу неожиданный совет по НАТО
Президенту США Дональду Трампу следует сделать Североатлантический альянс "сервисом" по подписке, такое мнение выразил бывший министр обороны Великобритании Бен РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T20:47:00+03:00
2025-06-23T20:47:00+03:00
в мире
сша
великобритания
европа
дональд трамп
бен уоллес
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154979/45/1549794556_0:302:2571:1748_1920x0_80_0_0_6f8edc9404c0bf32aa59b819c8b3ba1f.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует сделать Североатлантический альянс "сервисом" по подписке, такое мнение выразил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Его слова приводит The Times."Президент Трамп должен "щелкнуть кнутом" и сделать НАТО организацией, основанной на подписке, &lt;…&gt; союзникам следует разрешить членство только в том случае, если к 2030 году они будут тратить 3,5 процента национального дохода на оборону", — считает он.Уоллес также заявил, что, по словам "высокопоставленных людей" в оборонном и разведывательном сообществе, США выйдут из блока в течение двух лет, если Великобритания и Европа не будут тратить больше на оборону.Агентство Reuters 2 мая передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предложил странам-участницам НАТО увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование главы Белого дома, который просит союзников тратить пять процентов от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.
https://ria.ru/20250623/medvedev-2024932431.html
https://ria.ru/20250623/tramp-2024833128.html
сша
великобритания
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154979/45/1549794556_0:61:2571:1989_1920x0_80_0_0_350582ee059085f0abc59277910f8b70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, европа, дональд трамп, бен уоллес, марк рютте, нато
В мире, США, Великобритания, Европа, Дональд Трамп, Бен Уоллес, Марк Рютте, НАТО
На Западе дали Трампу неожиданный совет по НАТО

Уоллес призвал Трампа сделать НАТО сервисом по подписке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует сделать Североатлантический альянс "сервисом" по подписке, такое мнение выразил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Его слова приводит The Times.
"Президент Трамп должен "щелкнуть кнутом" и сделать НАТО организацией, основанной на подписке, <…> союзникам следует разрешить членство только в том случае, если к 2030 году они будут тратить 3,5 процента национального дохода на оборону", — считает он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Трамп выступил с призывом после заявления Медведева
Вчера, 18:47
Уоллес также заявил, что, по словам "высокопоставленных людей" в оборонном и разведывательном сообществе, США выйдут из блока в течение двух лет, если Великобритания и Европа не будут тратить больше на оборону.
Агентство Reuters 2 мая передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предложил странам-участницам НАТО увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование главы Белого дома, который просит союзников тратить пять процентов от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.
В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
СМИ: Трамп решил нанести удары по Ирану на основе "вайбов"
Вчера, 13:47
 
В миреСШАВеликобританияЕвропаДональд ТрампБен УоллесМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала