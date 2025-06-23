https://ria.ru/20250623/nato-2024955522.html

На Западе дали Трампу неожиданный совет по НАТО

На Западе дали Трампу неожиданный совет по НАТО - РИА Новости, 23.06.2025

На Западе дали Трампу неожиданный совет по НАТО

Президенту США Дональду Трампу следует сделать Североатлантический альянс "сервисом" по подписке, такое мнение выразил бывший министр обороны Великобритании Бен РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T20:47:00+03:00

2025-06-23T20:47:00+03:00

2025-06-23T20:47:00+03:00

в мире

сша

великобритания

европа

дональд трамп

бен уоллес

марк рютте

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154979/45/1549794556_0:302:2571:1748_1920x0_80_0_0_6f8edc9404c0bf32aa59b819c8b3ba1f.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует сделать Североатлантический альянс "сервисом" по подписке, такое мнение выразил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Его слова приводит The Times."Президент Трамп должен "щелкнуть кнутом" и сделать НАТО организацией, основанной на подписке, <…> союзникам следует разрешить членство только в том случае, если к 2030 году они будут тратить 3,5 процента национального дохода на оборону", — считает он.Уоллес также заявил, что, по словам "высокопоставленных людей" в оборонном и разведывательном сообществе, США выйдут из блока в течение двух лет, если Великобритания и Европа не будут тратить больше на оборону.Агентство Reuters 2 мая передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предложил странам-участницам НАТО увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование главы Белого дома, который просит союзников тратить пять процентов от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.

https://ria.ru/20250623/medvedev-2024932431.html

https://ria.ru/20250623/tramp-2024833128.html

сша

великобритания

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, великобритания, европа, дональд трамп, бен уоллес, марк рютте, нато