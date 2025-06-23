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На Западе дали Трампу неожиданный совет по НАТО
На Западе дали Трампу неожиданный совет по НАТО - РИА Новости, 23.06.2025
На Западе дали Трампу неожиданный совет по НАТО
Президенту США Дональду Трампу следует сделать Североатлантический альянс "сервисом" по подписке, такое мнение выразил бывший министр обороны Великобритании Бен РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T20:47:00+03:00
2025-06-23T20:47:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует сделать Североатлантический альянс "сервисом" по подписке, такое мнение выразил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Его слова приводит The Times."Президент Трамп должен "щелкнуть кнутом" и сделать НАТО организацией, основанной на подписке, <…> союзникам следует разрешить членство только в том случае, если к 2030 году они будут тратить 3,5 процента национального дохода на оборону", — считает он.Уоллес также заявил, что, по словам "высокопоставленных людей" в оборонном и разведывательном сообществе, США выйдут из блока в течение двух лет, если Великобритания и Европа не будут тратить больше на оборону.Агентство Reuters 2 мая передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предложил странам-участницам НАТО увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование главы Белого дома, который просит союзников тратить пять процентов от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.
https://ria.ru/20250623/medvedev-2024932431.html
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в мире, сша, великобритания, европа, дональд трамп, бен уоллес, марк рютте, нато
В мире, США, Великобритания, Европа, Дональд Трамп, Бен Уоллес, Марк Рютте, НАТО
На Западе дали Трампу неожиданный совет по НАТО
Уоллес призвал Трампа сделать НАТО сервисом по подписке