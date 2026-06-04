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В Москве суд заочно рассмотрит дело экс-министра обороны Великобритании - РИА Новости, 04.06.2026
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16:40 04.06.2026
В Москве суд заочно рассмотрит дело экс-министра обороны Великобритании

В Москве суд заочно рассмотрит дело экс-министра обороны Британии Уоллеса

© AP Photo / Michal DyjukМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Michal Dyjuk
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве заочно рассмотрят уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса по обвинению в призывах к терроризму.
  • Бен Уоллес обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ за публичные призывы к террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
  • Следствие полагает, что Уоллес призывал к террористической деятельности на территории России и предоставлению Украине дальнобойного ракетного вооружения для ударов по Крымскому мосту в ходе конференции «Варшавский форум по безопасности 2025» в Польше.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Суд в Москве заочно рассмотрит уголовное дело о призывах к терроризму в отношении бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
О завершении расследования СК РФ сообщал 22 мая.
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"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бена Уоллеса… Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.
Отмечается, что он заочно обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет".
Как полагает следствие, в сентябре 2025 года в ходе конференции "Варшавский форум по безопасности 2025" в Польше он призывал к террористической деятельности на территории России и предоставлению Украине дальнобойного ракетного вооружения для ударов по Крымскому мосту.
"Заявление было размещено на видеохостинге, в мессенджерах и на страницах информационных ресурсов в сети интернет", - подчеркнули в ГП РФ.
Уоллес объявлен в международный розыск и заочно арестован.
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В миреРоссияВеликобританияМоскваБен УоллесГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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