В Москве суд заочно рассмотрит дело экс-министра обороны Великобритании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве заочно рассмотрят уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса по обвинению в призывах к терроризму.
- Бен Уоллес обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ за публичные призывы к террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
- Следствие полагает, что Уоллес призывал к террористической деятельности на территории России и предоставлению Украине дальнобойного ракетного вооружения для ударов по Крымскому мосту в ходе конференции «Варшавский форум по безопасности 2025» в Польше.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Суд в Москве заочно рассмотрит уголовное дело о призывах к терроризму в отношении бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бена Уоллеса… Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.
Отмечается, что он заочно обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет".
"Заявление было размещено на видеохостинге, в мессенджерах и на страницах информационных ресурсов в сети интернет", - подчеркнули в ГП РФ.
Уоллес объявлен в международный розыск и заочно арестован.