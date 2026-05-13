МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса, следует из данных базы ведомства.
"Основание <...>: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.
Ориентировка на розыск экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса
Ориентировка на розыск экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса
Уоллес возглавлял Министерство обороны Британии в 2019-2023 годах. В сентябре 2025-го, выступая на Варшавском форуме по безопасности, он призвал передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus для атак на Крымский мост и сделать российский полуостров непригодным для жизни.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления Уоллеса глупыми. Посол в Лондоне Андрей Келин подчеркивал, что его слова повторяют риторику украинских неонацистов.