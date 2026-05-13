Рейтинг@Mail.ru
МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 13.05.2026 (обновлено: 17:07 13.05.2026)
МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса

МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса

© AP Photo / Hannibal HanschkeБывший министр обороны Британии Бен Уоллес
Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© AP Photo / Hannibal Hanschke
Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса.
  • По какой именно причине его ищут, не указывается.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса, следует из данных базы ведомства.
«

"Основание <...>: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.

© МВД РоссииОриентировка на розыск экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса
Ориентировка на розыск экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© МВД России
Ориентировка на розыск экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса
По какой именно причине его ищут, не указывается.
Уоллес возглавлял Министерство обороны Британии в 2019-2023 годах. В сентябре 2025-го, выступая на Варшавском форуме по безопасности, он призвал передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus для атак на Крымский мост и сделать российский полуостров непригодным для жизни.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления Уоллеса глупыми. Посол в Лондоне Андрей Келин подчеркивал, что его слова повторяют риторику украинских неонацистов.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
В Госдуме назвали мерзкими санкции Британии против детдомов в Крыму
Вчера, 05:38
 
В миреВеликобританияБен УоллесМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)УкраинаАндрей КелинЛондонДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала