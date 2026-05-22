10:50 22.05.2026 (обновлено: 11:26 22.05.2026)
СК объявил экс-министра обороны Великобритании в международный розыск

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса объявили в международный розыск.
  • СК России завершил расследование дела против него о призывах к терактам.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса объявили в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
Следователи завершили расследование дела против него о призывах к терактам.
"Уоллесу предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, он объявлен в международный розыск", — заявили в ведомстве.

Чиновник возглавлял Министерство обороны Британии в 2019-2023 годах. В сентябре 2025-го, выступая на Варшавском форуме по безопасности, он призвал передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus для атак на Крымский мост и сделать российский полуостров непригодным для жизни.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления Уоллеса глупыми. Посол в Лондоне Андрей Келин подчеркивал, что его слова повторяют риторику украинских неонацистов.
