СК объявил экс-министра обороны Великобритании в международный розыск

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса объявили в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
Следователи завершили расследование дела против него о призывах к терактам.
"Уоллесу предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, он объявлен в международный розыск", — заявили в ведомстве.
Чиновник возглавлял Министерство обороны Британии в 2019-2023 годах. В сентябре 2025-го, выступая на Варшавском форуме по безопасности, он призвал передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus для атак на Крымский мост и сделать российский полуостров непригодным для жизни.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления Уоллеса глупыми. Посол в Лондоне Андрей Келин подчеркивал, что его слова повторяют риторику украинских неонацистов.