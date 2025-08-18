https://ria.ru/20250818/putin-2035937835.html

Путин и Трамп расстроили западные СМИ

Путин и Трамп расстроили западные СМИ - РИА Новости, 18.08.2025

Путин и Трамп расстроили западные СМИ

Львиная доля публикаций западных СМИ сводится к причитаниям по поводу саммита на Аляске и его последствий: "Трамп проиграл Путину", "Запад проиграл Украину",... РИА Новости, 18.08.2025

Львиная доля публикаций западных СМИ сводится к причитаниям по поводу саммита на Аляске и его последствий: "Трамп проиграл Путину", "Запад проиграл Украину", "Европа проиграла всем" и так далее. Надо, конечно, понимать, что целью этих заявлений является попытка эмоционально надавить на президента США, задеть его особо чувствительные струны, его самолюбие. Именно с тем, чтобы вызвать его на ответную реакцию.Скажем, мы должны понимать, почему бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявляет: "Путин играл президентом США, как куратор КГБ играет одним из своих агентов". Ясно, почему либеральные издания Америки дружно заявляют: "Путин приехал на Аляску не для того, чтобы положить конец войне на Украине, а для того, чтобы начать процесс прекращения американской поддержки Украины. <…> Трамп способствовал достижению этой цели". И понятно, почему европейские издания, ненавидящие Трампа, дружно пишут: "Изумленная Европа взирает на великую победу Путина".Конечно же, все эти заголовки, статьи, дискуссии в телестудиях, примеров которым не счесть, призваны побудить Трампа в последний момент отказаться от возможных договоренностей, торпедировать мирный процесс на Украине. Чего авторы порой особо и не скрывают.Как не скрывают и того, что рассчитывали как раз на взрывной и заносчивый характер Трампа на саммите с Путиным. Немецкая Tagesspiegel с сожалением пишет: "Когда дело доходит до Путина, Трамп отступает", сообщая, что президент США "стал заложником войны Путина". Ей же вторит норвежская Aftenposten: "На этот раз Трамп мог бы вести себя более шумно". Как видите, они-то рассчитывали на какой-нибудь скандал в стиле того, что Трамп устроил Зеленскому в Белом доме.Главное разочарование западных аналитиков сводится к тому, что Трамп фактически согласился с невозможностью немедленного прекращения огня как предусловия для любых дальнейших переговоров. "Логика" их абсурдна, но тем не менее она повторяется чуть ли не через каждую публикацию: "Владимир Путин не хочет мира, так как он призывает к мирному соглашению, а не к перемирию".В этой связи особо надо выделить отчет американского Института изучения войны, созданного под семейку Виктории Нуланд: "Украинские вооруженные силы не смогут провести безопасный и организованный отвод из неоккупированной Донецкой области в соответствии с требованием Путина без полного прекращения огня на всем театре военных действий". Тем самым Трампу доказывают: не с того начинаешь, все равно сначала надо прекратить огонь! Хотя, конечно, эти аналитики уж точно понимают, что за прекращением огня без соответствующих договоренностей последует укрепление позиций ВСУ в Донбассе, а не их вывод оттуда.Наверняка именно такие "аргументы" будут приводить сегодня Зеленский и сопровождающие его европейские "взрослые" в Белом доме. Но потому-то и скулят западные аналитики: "Зеленский попал в ловушку Трампа и Путина". Еще один британский экс- министр, отставной подполковник Тобиас Элвуд так представляет визит лидера киевского режима в Вашингтон: "Ему предложат зажать голову в тиски, причем с одной стороны будет давить Владимир Путин, а с другой — Дональд Трамп. Украинскому президенту предложат сделку "либо соглашайся, либо уходи": либо сдать территории России, либо взять на себя вину за нарушение мира. А если Зеленский откажется, Трамп уйдет, заявив, что Америка покончила с переговорами. Это классическая гангстерская сделка — от нее невозможно отказаться".Именно поэтому и едут с украинским вожаком в Белый дом те, кто надеется в последний момент сорвать мирный процесс, но сделать это осторожно — так, чтобы убедить Трампа не отказываться от поддержки Украины. Отсюда и заявления европейских лидеров, заискивающих перед Трампом: мол, мы ценим его попытки достичь мира, но надо бы выслушать Украину.Гораздо сложнее приходится тем политикам и обозревателям, которые одновременно являются протрамповскими и антироссийскими. Вот те сейчас оказались на растяжке, тяжелой для них. К примеру, бывший премьер Британии Борис Джонсон, который во многом и виновен в том, что на Украине сейчас льется кровь, все время после возвращения Трампа в Белый дом пичкал свою аудиторию обещаниями скорых решительных действий президента США против России и в поддержку Зеленского. Теперь ему приходится выкручиваться.На страницах газеты Mail on Sunday Джонсон опубликовал статью под заголовком "Самый тошнотворный эпизод в дипломатической истории. Но он преподал Трампу жизненный урок". Экс-премьер заявил о том, что уж теперь-то, после саммита на Аляске, Трамп понял, с кем имеет дело, и "усилит давление на Путина".Джонсон уже забыл, что он обещал это "усиление давления" еще даже до инаугурации президента. И с пафосом сообщает о "прозрении" хозяина Белого дома: "Трамп, риелтор, обнаружил, что дело не в недвижимости. Дело не в географии или территории. Дело в судьбе. Речь идет о праве украинцев выбирать свою судьбу как свободной и независимой европейской нации. Это означает, что война не закончится, пока Путин не примет истину: он проиграл битву за судьбу Украины".Ну а поскольку сам Джонсон прекрасно понимает, что Россия никогда не проиграет, то можно сказать, что формула "до последнего украинца", артикулированная им еще до начала СВО, продолжает служить для подобной публики основополагающей. И именно эту формулу, пусть даже и в более завуалированном виде, будут пытаться продавить сегодня в Белом доме Зеленский и европейцы, доказывая Трампу: украинцы имеют право выбирать свою верную погибель. Если кто не верит, спросите у тысяч насильственно бусифицированных украинцев — они-то точно знают, что они выбрали!

