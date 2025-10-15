Рейтинг@Mail.ru
"Она заставила". Журналист раскрыл самую большую ошибку Британии по России
17:44 15.10.2025 (обновлено: 18:16 15.10.2025)
"Она заставила". Журналист раскрыл самую большую ошибку Британии по России
"Она заставила". Журналист раскрыл самую большую ошибку Британии по России
Великобритания позволила политикам, подверженным антироссийской истерии, выйти на передний план, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X. РИА Новости, 15.10.2025
в мире, россия, великобритания, украина, борис джонсон, бен уоллес, давид арахамия, верховная рада украины
"Она заставила". Журналист раскрыл самую большую ошибку Британии по России

Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Великобритания позволила политикам, подверженным антироссийской истерии, выйти на передний план, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X.
"Самая большая ошибка Великобритании заключалась в том, что она заставила замолчать своих экспертов по России — ученых, журналистов и т.д. В результате у них появились коррумпированные и бесхарактерные личности вроде (бывшего премьер-министра Британии — Прим. ред.) Бориса Джонсона и (экс-министра обороны Британии — Прим. ред.) Бена Уоллеса. Это полная катастрофа", — написал он.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Британия расширила антироссийский санкционный список
Вчера, 14:39
Ранее Бен Уоллес призвал предоставить Украине возможности наносить удары большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни, добавив, что "нужно задушить Крым". Он призвал использовать дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту.
В конце ноября 2023 года глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще в 2022 году, но Киев отказался согласиться с нейтралитетом страны, так как после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Британия запретила импорт нефтепродуктов из российской нефти
Вчера, 17:05
 
