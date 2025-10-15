https://ria.ru/20251015/britaniya-2048450890.html
"Она заставила". Журналист раскрыл самую большую ошибку Британии по России
"Она заставила". Журналист раскрыл самую большую ошибку Британии по России
Великобритания позволила политикам, подверженным антироссийской истерии, выйти на передний план, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X. РИА Новости, 15.10.2025
"Она заставила". Журналист раскрыл самую большую ошибку Британии по России
Журналист Миллер: Британия допустила большую ошибку в отношениях с Россией