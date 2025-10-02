В ГД призвали объявить в розыск экс-министра обороны Британии

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса в международный розыск за угрозы в отношении Крыма.

Ранее Уоллес призвал предоставить Украине возможности наносить удары большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни, добавив, что "нужно задушить Крым". Он призвал использовать дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту. Его слова приводит Guardian.

"Бывшего министра островного государства необходимо объявить в международный розыск как военного преступника и пособника терроризма", - сказал Шеремет РИА Новости.