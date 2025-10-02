https://ria.ru/20251002/gosduma-2045775511.html
В ГД призвали объявить в розыск экс-министра обороны Британии
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса в международный розыск за угрозы в отношении... РИА Новости, 02.10.2025
В ГД призвали объявить в розыск экс-министра обороны Британии
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса в международный розыск за угрозы в отношении Крыма.
Ранее Уоллес призвал предоставить Украине возможности наносить удары большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни, добавив, что "нужно задушить Крым". Он призвал использовать дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту. Его слова приводит Guardian.
"Бывшего министра островного государства необходимо объявить в международный розыск как военного преступника и пособника терроризма", - сказал Шеремет РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
назвал глупыми заявления Уоллеса
про Крым
.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма" закрыт окончательно".