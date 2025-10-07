Ульянов прокомментировал заявление экс-министра Британии Уоллеса о Крыме

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал "людоедским" образ мышления экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса, который призывал сделать Крым непригодным для жизни.

Ранее Уоллес призвал предоставить Украине возможности наносить удары большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни, добавив, что "нужно задушить Крым". Он призвал использовать дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту. Его слова приводит Guardian.