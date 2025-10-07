Рейтинг@Mail.ru
Ульянов прокомментировал заявление экс-министра Британии Уоллеса о Крыме - РИА Новости, 07.10.2025
15:19 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/krym-2046835219.html
Ульянов прокомментировал заявление экс-министра Британии Уоллеса о Крыме
Ульянов прокомментировал заявление экс-министра Британии Уоллеса о Крыме - РИА Новости, 07.10.2025
Ульянов прокомментировал заявление экс-министра Британии Уоллеса о Крыме
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал "людоедским" образ мышления экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса, который призывал РИА Новости, 07.10.2025
Ульянов прокомментировал заявление экс-министра Британии Уоллеса о Крыме

Ульянов назвал подход экс-министра обороны Британии к Крыму людоедским

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал "людоедским" образ мышления экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса, который призывал сделать Крым непригодным для жизни.
Ранее Уоллес призвал предоставить Украине возможности наносить удары большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни, добавив, что "нужно задушить Крым". Он призвал использовать дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту. Его слова приводит Guardian.
Песков заявил о паузе в переговорах России и Украины
"Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес недавно говорил о необходимости сделать Крым "непригодным для жизни". "Нам нужно задушить Крым". Разве это не людоедский образ мышления и не людоедский лексикон?", - написал Ульянов в соцсети X.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупыми заявления экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса про Крым.
Арестович* заявил о согласии с передачей новых регионов и Крыма России
