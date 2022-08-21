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Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2022 году

Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2022 году - РИА Новости, 21.08.2022

Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2022 году

21 августа на трассе в Ульяновской области произошла авария с микроавтобусом. По данным УМВД, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T17:55

2022-08-21T17:55

2022-08-21T20:51

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21 августа на трассе в Ульяновской области произошла авария с микроавтобусом. По данным УМВД, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. По последним данным правоохранителей, число погибших в крупной аварии выросло до 16 человек, сообщалось о трех пострадавших. Согласно информации УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.20 августа стало известно, что в Ногайском районе Дагестана произошло крупное ДТП. Микроавтобус, который вез гостей на свадьбу, столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли восемь человек. Пятеро пассажиров были госпитализированы в больницу в критическом состоянии.25 июля в Башкирии на 1413-м километре автодороги М-5 "Урал" микроавтобус Ford Transit, перевозивший из села Языково в Уфу более 20 пассажиров, столкнулся с "Камазом", который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ. В результате ДТП шесть человек погибли, 10 пострадали, среди них трое детей.28 июня в Карабудахкентском районе Дагестана, на 840-м километре автодороги "Кавказ", произошло столкновение грузового автомобиля Volvo с пассажирским автомобилем Ford Transit. В результате ДТП один человек погиб и 19 пострадали.24 июня в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло боковое столкновение между микроавтобусом "Газель" и рейсовый автобусом, следовавшим по маршруту Таллин – Санкт-Петербург, в результате чего "Газель" съехала в кювет. В результате ДТП погибли два человека, еще шестеро пострадали.15 июня в Рязанской области в Михайловском районе на 224-м километре автодороги Р-22 "Каспий" грузовик, направлявшийся в сторону Москвы, столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом Hyundai и несколькими легковыми автомобилями. Погибли четыре человека, еще четверо пострадали.4 июня в Темрюкском районе Краснодарского края водитель рейсового микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство столкнулось с деревом. В результате аварии четыре человека погибли, 19 человек пострадали, среди них трое подростков.2 июня на федеральной автодороге "Сибирь" в Топкинском районе Кемеровской области столкнулись рейсовый микроавтобус, следовавший из Новосибирска в Кемерово, и грузовик. В результате ДТП пострадали 13 человек.16 мая в поселке Учебном в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии столкнулись Mercedes и микроавтобус Ford Transit. В результате ДТП пострадали десять человек, в том числе восемь детей.7 мая в Челябинской области микроавтобус, следовавший из Екатеринбурга в Златоуст, опрокинулся на автодороге "Миасс - Карабаш". В момент ДТП в нем находились 15 пассажиров. В результате аварии один пассажир погиб, еще четверо были госпитализированы.В ночь на 4 мая в Красносулинском районе Ростовской области столкнулись ВАЗ-2112, выехавший на полосу встречного движения, и микроавтобус Mercedes-Benz Viano. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли. Четыре человека пострадали.27 апреля вблизи поселка Коршуновский Нижнеилимского района Иркутской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля Chevrolet Niva. В результате аварии погибла 43-летняя женщина – пассажир легкового автомобиля, еще 10 человек, среди которых семь детей, пострадали. Автобус принадлежит Коршуновскому детскому дому. Он возил детей на тренировку в Железногорск-Илимский.16 апреля в Новоусманском районе Воронежской области, на 525-м километре трассы М-4 "Дон", столкнулись микроавтобус Ford Transit с 16 пассажирами и автобус Setra, ехавший по маршруту Элиста – Санкт-Петербург, с двумя водителями и 37 пассажирами. В результате аварии погибли три человека, 14 получили травмы, из них 12 были госпитализированы.10 апреля в Удмуртии, на 137-м километре автодороги М-7 "Волга", микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП два человека погибли, 14 пострадали.25 марта на 146-м километре автодороги М-2 "Крым" в Заокском районе Тульской области грузовик въехал в микроавтобус, который совершил вынужденную остановку для осуществления ремонтных работ. Микроавтобус передвигался по маршруту "Щекино-Москва". В момент происшествия водитель микроавтобуса производил ремонтные действия, находясь перед транспортным средством. В результате происшествия от полученных травм он скончался на месте. Семь пассажиров микроавтобуса пострадали.15 марта в Бурятии на федеральной автодороге Улан-Удэ – Кяхта микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В микроавтобусе перевозили детей 2007-2008 годов рождения. Они ехали со спортивных соревнований. В результате ДТП два человека погибли, 14 пострадали.14 февраля на трассе в Могойтуйском районе Забайкалья столкнулись рейсовый микроавтобус Fiat и автомобиль Subaru Legacy. В результате ДТП один человек погиб, еще 10, в том числе ребенок, пострадали.13 января на трассе у села Первомайское Энгельсского района Саратовской области столкнулись маршрутный микроавтобус, грузовой и легковой автомобили. В результате три человека погибли, еще двое пострадали.9 января в горном районе Якутии столкнулись частный микроавтобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе ребенок. Все пострадавшие были доставлены в больницу.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, происшествия, россия, дтп