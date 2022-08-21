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Полицейские назвали причину ДТП под Ульяновском - РИА Новости, 21.08.2022
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Полицейские назвали причину ДТП под Ульяновском
Полицейские назвали причину ДТП под Ульяновском - РИА Новости, 21.08.2022
Полицейские назвали причину ДТП под Ульяновском
Причиной крупного ДТП на трассе под Ульяновском с большим числом погибших стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус,... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:38
2022-08-21T17:12
происшествия
авто
алексей русских
ульяновская область
казахстан
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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Причиной крупного ДТП на трассе под Ульяновском с большим числом погибших стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками, сообщили журналистам в УМВД по региону.По информации УМВД, 14 человек погибли, еще трое пострадали в аварии с автобусом на трассе в Ульяновской области. По предварительным данным экстренных служб, погибли 15 человек, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана. По информации губернатора региона Алексея Русских, в аварии пострадали четыре человека, все они находятся в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения."Водитель большегруза не затормозил заблаговременно и совершил наезд на стоящий микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями", - сказал представитель ведомства.
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происшествия, авто, алексей русских, ульяновская область, казахстан
Происшествия, Авто, Алексей Русских, Ульяновская область, Казахстан
16:38 21.08.2022 (обновлено: 17:12 21.08.2022)
 
Полицейские назвали причину ДТП под Ульяновском

УМВД: причиной ДТП под Ульяновском стало то, что водитель фуры вовремя не затормозил

© Фото : ГУ МВД России по Ульяновской областиПоследствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области
Последствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© Фото : ГУ МВД России по Ульяновской области
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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Причиной крупного ДТП на трассе под Ульяновском с большим числом погибших стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками, сообщили журналистам в УМВД по региону.
По информации УМВД, 14 человек погибли, еще трое пострадали в аварии с автобусом на трассе в Ульяновской области. По предварительным данным экстренных служб, погибли 15 человек, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана. По информации губернатора региона Алексея Русских, в аварии пострадали четыре человека, все они находятся в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
"Водитель большегруза не затормозил заблаговременно и совершил наезд на стоящий микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями", - сказал представитель ведомства.
Последствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
16:21
Появилось видео с места смертельного ДТП в Ульяновской области
 
ПроисшествияАвтоАлексей РусскихУльяновская областьКазахстан
 
 
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