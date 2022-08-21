https://ria.ru/20220821/dtp-1811126621.html
Полицейские назвали причину ДТП под Ульяновском
Полицейские назвали причину ДТП под Ульяновском - РИА Новости, 21.08.2022
Полицейские назвали причину ДТП под Ульяновском
Причиной крупного ДТП на трассе под Ульяновском с большим числом погибших стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус,... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:38
2022-08-21T16:38
2022-08-21T17:12
происшествия
авто
алексей русских
ульяновская область
казахстан
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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Причиной крупного ДТП на трассе под Ульяновском с большим числом погибших стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками, сообщили журналистам в УМВД по региону.По информации УМВД, 14 человек погибли, еще трое пострадали в аварии с автобусом на трассе в Ульяновской области. По предварительным данным экстренных служб, погибли 15 человек, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана. По информации губернатора региона Алексея Русских, в аварии пострадали четыре человека, все они находятся в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения."Водитель большегруза не затормозил заблаговременно и совершил наезд на стоящий микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20220821/dtp-1811124512.html
ульяновская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, алексей русских, ульяновская область, казахстан
Происшествия, Авто, Алексей Русских, Ульяновская область, Казахстан
16:38 21.08.2022 (обновлено: 17:12 21.08.2022)
Полицейские назвали причину ДТП под Ульяновском
УМВД: причиной ДТП под Ульяновском стало то, что водитель фуры вовремя не затормозил