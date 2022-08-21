https://ria.ru/20220821/dtp-1811124181.html
Глава Ульяновской области рассказал о состоянии пострадавших в крупном ДТП
Глава Ульяновской области рассказал о состоянии пострадавших в крупном ДТП - РИА Новости, 21.08.2022
Глава Ульяновской области рассказал о состоянии пострадавших в крупном ДТП
Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после аварии с автобусом в Ульяновской области, сообщил губернатор региона Алексей Русских. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:19
2022-08-21T16:19
2022-08-21T16:19
происшествия
ульяновская область
казахстан
ульяновск
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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после аварии с автобусом в Ульяновской области, сообщил губернатор региона Алексей Русских.Ранее в УМВД информировали, что 11 человек погибли, еще трое пострадали в аварии на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По данным ведомства, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. По предварительным данным экстренных служб, погибли 15 человек, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана."Сейчас врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь четырех выживших в страшном ДТП. Три мужчины и одна женщина находятся в тяжелом состоянии", - написал Русских в своем Telegram-канале.Он добавил, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь, троих пострадавших готовят к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске.
https://ria.ru/20220821/dtp-1811119080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновская область, казахстан, ульяновск
Происшествия, Ульяновская область, Казахстан, Ульяновск
Глава Ульяновской области рассказал о состоянии пострадавших в крупном ДТП
Губернатор Ульяновской области Русских рассказал о состоянии пострадавших в крупном ДТП