https://ria.ru/20220821/dtp-1811124181.html

Глава Ульяновской области рассказал о состоянии пострадавших в крупном ДТП

Глава Ульяновской области рассказал о состоянии пострадавших в крупном ДТП - РИА Новости, 21.08.2022

Глава Ульяновской области рассказал о состоянии пострадавших в крупном ДТП

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после аварии с автобусом в Ульяновской области, сообщил губернатор региона Алексей Русских. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T16:19

2022-08-21T16:19

2022-08-21T16:19

происшествия

ульяновская область

казахстан

ульяновск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727421749_0:25:3071:1752_1920x0_80_0_0_7307737827ca703b029846dbfa7ea781.jpg

САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после аварии с автобусом в Ульяновской области, сообщил губернатор региона Алексей Русских.Ранее в УМВД информировали, что 11 человек погибли, еще трое пострадали в аварии на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По данным ведомства, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. По предварительным данным экстренных служб, погибли 15 человек, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана."Сейчас врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь четырех выживших в страшном ДТП. Три мужчины и одна женщина находятся в тяжелом состоянии", - написал Русских в своем Telegram-канале.Он добавил, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь, троих пострадавших готовят к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске.

https://ria.ru/20220821/dtp-1811119080.html

https://ria.ru/20220821/dtp-1811119316.html

ульяновская область

казахстан

ульяновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ульяновская область, казахстан, ульяновск