https://ria.ru/20220806/kolonii-1807758955.html

Крупные ЧП в местах лишения свободы в России

Крупные ЧП в местах лишения свободы в России - РИА Новости, 06.08.2022

Крупные ЧП в местах лишения свободы в России

Двое заключенных 5 августа напали на сотрудников УФСИН в колонии №2 в Калмыкии. Нападавшие были вооружены заточенной пластиной и арматурой с топорищем. В... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T18:04

2022-08-06T18:04

2022-08-06T18:05

справки

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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2022Двое заключенных 5 августа напали на сотрудников УФСИН в колонии №2 в Калмыкии. Нападавшие были вооружены заточенной пластиной и арматурой с топорищем. В результате ЧП один сотрудник исправительного учреждения погиб, семеро получили травмы.21 июня в ИК-5 УФСИН России по Владимирской области между осужденными произошел конфликт. Шесть осужденных применили к одному из участников конфликта физическую силу. Пострадавший был госпитализирован c тяжкими телесными повреждениями в одно из учреждений здравоохранения Владимирской области. Было установлено, что что основной причиной произошедшего стало ослабление контроля со стороны аппарата управления за соблюдением в учреждении установленных правил режима содержания. В связи с этим решением руководства ФСИН России начальник регионального управления привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, начальник ИК-5 и ряд его подчиненных были уволены.В ночь на 20 июня в исправительной колонии №25 в Иркутской области восемь осужденных, вооружившись палками и ножами, избили заключенных из других отрядов. Причиной конфликта стало неподчинение требованиям лидера организованной группы и сотрудничество с администрацией колонии. В результате драки один заключенный скончался в больнице, шесть человек получили травмы.10 апреля в исправительной колонии №4 в Саратовской области произошел конфликт на бытовой почве между осужденными. В результате конфликта один заключенный был убит, еще трое получили ранения.202120 октября в исправительной колонии №13 УФСИН в Саратовской области произошла массовая драка. Восемь осужденных в общежитии одного из отрядов избили девятерых заключенных из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения, а двое сотрудников колонии получили травмы в ходе пресечения противоправных действий осужденных. (РИА Новости, 22 октября 2021, 13:21)15 октября в исправительной колонии №1 во Владикавказе произошли беспорядки, которые спровоцировали двое заключенных. В УФСИН по Северной Осетии уточнили, что в ходе проведения плановых обыскных мероприятий двое осужденных, содержащиеся в ШИЗО (штрафной изолятор), отказались подчиниться законным требованиям сотрудников. Они попытались дестабилизировать работу учреждения и призвали других заключенных устроить массовые беспорядки. Поддавшись на провокацию, они учинили погром, принялись ломать ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры. В колонии на тот момент находилось порядка 600 человек, волнения удалось подавить.5 сентября в исправительной колонии в городе Амурск Хабаровского края произошла драка между осужденными, в результате которой два человека погибли, еще четверо пострадали. По информации ФСИН, конфликт в группе осужденных перерос в драку. Как рассказал представитель силовых структур, двое осужденных были убиты тупыми предметами, похожими на ножки от стула. Один из них отбывал наказание по длительному сроку, в том числе за убийство. В колонии он был одним из так называемых "лидеров".28 марта вечером пять осужденных одного из отрядов ИК-47 в городе Каменск-Уральский (строгий режим, рецидивисты) лезвием от одноразового бритвенного станка нанесли себе поверхностные порезы предплечий "с целью демонстративно-шантажных действий". Требования со стороны осужденных не выдвигались, всем быстро была оказана медицинская помощь.202022 сентября шестеро осужденных исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, сделали подкоп и сбежали. Лаз обнаружили при обходе на контрольно-следовой полосе. По данным СМИ, сбежавшие заключенные были приговорены на сроки от восьми до 15 лет лишения свободы. Двое из них сидели за убийства. 30 сентября преступники были пойманы в калмыцком поселке Улан-Хол. В задержании участвовали силовики из обеих республик, в том числе местный спецназ Росгвардии, сотрудники уголовного розыска, а также ФСИН. Поймать беглецов помог пастух.9 апреля в исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт. В ходе беспорядков на территории исправительного учреждения произошел крупный пожар. Бунт в колонии начался с того, что во время отбоя один из осужденных отказался подчиниться требованиям сотрудников колонии и нецензурно выражался в их адрес. В конфликте участвовали несколько осужденных, они нанесли себе телесные повреждения. Также пострадал один из служащих ФСИН. 10 апреля на территории вспыхнул пожар, сгорели постройки промышленной зоны: лесопилка, свинарник, хозяйственные помещения. Жилую зону огонь не затронул. При разборе завалов было найдено тело заключенного.201920 сентября в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Дагестан несколько осужденных, поддерживающих криминальную субкультуру, совершили попытку дестабилизировать обстановку в учреждении путем вовлечения других осужденных в проведение протестных действий, направленных на нарушение режима содержания и неповиновения требованиям администрации. Руководство провело переговоры, ситуация была урегулирована.20186 октября группа осужденных пыталась склонить к бунту других заключенных, между ними завязалась драка. Личный состав учреждения был поднят по тревоге. В драке пострадали более 20 человек.Ночью 18 августа в спальном помещении отряда ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю, расположенной на территории Чусовского района, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, 30-летний осужденный предпринял попытку организации массовых беспорядков. Для этого он напал на другого осужденного. Поводом для конфликта с сокамерником стала месть за оказанное им содействие администрации исправительной колонии. Зачинщика драки поддержали еще четверо заключенных. После задержания инициатора беспорядков он демонстративно причинил себе порезы предплечья. Заключенный был доставлен в дежурную часть. Остальных осужденных поместили в ШИЗО, где один из них также причинил себе увечья. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. После прокурорской проверки начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю было внесено представление.201722 и 23 апреля в колонии под Новосибирском более 100 осужденных вышли к администрации с требованием выдать сотрудников, якобы избивавших одного из заключенных. Зачинщиком беспорядков стал один из содержавшихся в штрафном изоляторе осужденных, который отказался выполнить законные требования сотрудников колонии — проследовать в отряд №8 строгих условий отбывания наказания. Осужденные раскачали и обрушили около 13 метров ограждения локального сектора, повредив девять камер видеонаблюдения.18 апреля в ФКУ "Тюрьма" УФСИН России по Саратовской области (учреждение, в котором содержатся лица, совершившие особо тяжкие преступления) ряд осужденных, недовольных водворением в штрафной изолятор за нарушение установленного порядка отбывания наказания трех осужденных, в ультимативной форме стали требовать от сотрудников учреждения их возвращения в общие камеры. Получив отказ администрации тюрьмы, осужденные из числа злостных нарушителей порядка начали стучать по дверям камер и разрушать в камерах мебель и техническое оснащение. Пятеро осужденных в демонстративно-шантажной форме нанесли себе поверхностные порезы предплечий, не представляющие опасности для жизни и здоровья, осколками от разбитых лампочек. Осужденным была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.2016В ночь с 24 на 25 июля заключенный путем погрома уничтожил часть имущества в одном из отрядов колонии, а также баррикадировал оконные проемы, входы и выходы отряда. Это существенно дестабилизировало порядок отбывания наказания, установленный в исправительном учреждении, создало угрозу жизни и здоровья большого числа людей. Заключенному вынесен приговор, он осужден на четыре года лишения свободы в колонии строгого режима.В ночь с 21 на 22 февраля 55 осужденных колонии закрыли изнутри жилое общежитие колонии и забаррикадировали лестницу на второй этаж. После этого они устроили погром, уничтожали и поджигали имущество колонии и выбрасывали его из окон. Сумма причиненного ущерба составила более 350 тысяч рублей. В ходе расследования было допрошено большое количество свидетелей, показания которых помогли изобличить лиц, непосредственно причастных к беспорядкам. В 2019 году суд вынес приговоры восьми фигурантам дела о бунте в Можайской воспитательной колонии.20158 ноября в исправительной колонии № 2 поселка Вадино возник конфликт среди осужденных, в ходе беспорядков один из них был ранен. Около 60 человек приняли участие в беспорядках в исправительной колонии № 2 в Смоленской области, в результате чего один из осужденных был ранен, сообщает в понедельник управление ФСИН по региону. Инцидент был урегулирован начальником колонии.20 мая в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Амурской области, расположенной в селе Возжаевка Белогорского района, возникли беспорядки, в результате которых 32 осужденных совершили акт членовредительства путем нанесения порезов в область предплечий.Акция неповиновения осужденных произошла в колонии строгого режима №2 в Салавате 10 мая. Более 100 заключенных отказались выполнять законные требования администрации. Двенадцать человек забаррикадировались на крыше, призывая других заключенных к массовым беспорядкам. Участники акции требовали ослабления режима. К вечеру бунт был подавлен путем убеждения. В беспорядках пострадали 23 человека, зачинщиками бунта являются около 20 заключенных. Они отбывают сроки наказания от 4 лет 6 месяцев до 20 лет лишения свободы за убийства, разбои и другие тяжкие преступления. 13 мая заключенные колонии вновь устроили массовые беспорядки и били стекла, требуя не этапировать подозреваемых в организации бунта 10 мая для проведения следственных действий.2014Около 120 человек осужденных исправительной колонии №6 в городе Клинцы ночью 28 марта 2014 года закрылись в одном из помещений, били стекла в окнах, выбрасывали мебель, матрасы и зажженные простыни. На крыше здания были сорваны и подожжены фрагменты кровли. Прибывшую пожарную машину они забросали различными предметами, препятствуя тушению возгораний. Также были избиты дневальные, уборщики, бригадиры из числа осужденных отряда.201318 мая 2013 года четверо осужденных сбежали из колонии строгого режима № 19 в поселке Маркова под Иркутском, сделав 20-метровый подкоп. Все они отбывали наказание за убийства и разбои. Их отсутствие администрация исправительного учреждения заметила рано утром во время построения. Одного из беглецов поймали 10 июня в Осиновском районе Иркутской области, там он пытался устроиться на работу пастухом. Второй был задержан в июле в Улан-Удэ. Третий – тоже в июле, в правоохранительные органы его привел отец. 30 сентября удалось поймать последнего беглеца. Заключенный все 4,5 месяца просидел в таежном лесу, не общался с людьми и ел только то, что мог добыть. Начальник исправительной колонии был отстранен от занимаемой должности.201224 ноября заключенные колонии №6 города Копейска Челябинской области устроили акцию протеста. Никаких погромов на территории колонии нет, заключенные сами называют свои действия акцией протеста, но не бунтом. Они настаивают на освобождении из штрафного изолятора ряда осужденных. Около учреждения собрались родственники осужденных, по сообщению регионального главка МВД, большинство из них разошлись через несколько часов. Оставшиеся на месте молодые люди, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытались нарушить общественный порядок, около 30 человек были задержаны.18 октября два опасных преступника сбежали из колонии строгого режима №26, расположенной в Красноармейском районе Волгограда: уроженец Азербайджана Самир Назаров, приговоренный к 23 годам и 10 месяцем лишения свободы за совершение ряда убийств, краж, разбойных нападений и других тяжких и особо тяжких преступлений, и Алексей Малыхин, осужденный к 12,5 годам за совершение убийства и краж. По данным следствия, один из сотрудников колонии назначил осужденного Назарова заведующим хозяйством, снабдив его ключами от камер и возможностью свободно передвигаться по территории изолятора, куда тот был помещен за нарушение режима содержания. В камере он познакомился с Малыхиным, и у мужчин созрел план побега. Они попросили еще одного заключенного, Михаила Маркелова, помочь им сделать подкоп. Примерно за две недели им удалось прорыть траншею вдоль теплотрассы, после чего Назаров и Малыхин совершили побег. Их поймали на следующие сутки в Котовском районе области. В апреле 2013 года Красноармейский районный суд Волгограда приговорил Назарова и Малыхина к 26 годам лишения свободы на двоих. С учетом наказания по предыдущим приговорам и наказания за побег Назаров с момента вступления приговора в законную силу должен был провести в колонии строгого режима еще 16 лет и 7 месяцев, а Малыхин 9 лет и 5 месяцев. Осужденный, помогавший им рыть подкоп, так же с учетом предыдущего наказания был приговорен к 15 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.13 августа в колонии №1 в Якутске 19 человек пытались вскрыть вены, они порезали руки одноразовыми бритвенными станками. Всем осужденным была оказана медицинская помощь.В ночь на 20 июля пятеро осужденных в колонии особого режима №4 в Салавате (Башкирия) вскрыли себе вены. На следующее утро 599 осужденных этой колонии объявили голодовку. Предположительно, причиной стала смерть заключенного в больнице. Эксперты установили, что заключенный скончался от болезни, а не от применения физической силы сотрудниками колонии.16 мая 12 заключенных омской колонии №12 в туалетных комнатах порезали себе руки и шеи, протестуя, по данным Следственного комитета, против условий содержания. Используя одноразовые бритвенные станки, заключенные нанесли себе поверхностные раны, не опасные для жизни и повлекшие легкий вред здоровью. Все участники акции прибыли в Омскую область из Тувы и требовали перевода обратно в тувинскую колонию.18 апреля около 30 заключенных устроили драку в исправительной колонии №55 в городе Ивделе Свердловской области. В ходе драки несколько осужденных получили травмы различной степени тяжести, в том числе переломы костей. Организаторы беспорядков разбили в колонии стекла, повредили мебель. Для прекращения беспорядков в учреждении вводился план "Крепость", силами сотрудников колонии массовая драка была прекращена, большая часть ее участников водворена в штрафной изолятор. Пять осужденных, получивших наиболее серьезные повреждения, направлены в лечебное учреждение.4 апреля около 200 осужденных ИК-3 города Льгова Курской области совершили акт массового членовредительства и объявили голодовку, протестуя против повторного назначения начальником колонии Юрия Бушина, покинувшего этот пост в 2005 году после массового бунта заключенных. В марте осужденные ИК-3 уже объявляли голодовку, продлившуюся около суток.22 марта в Вологодской области России заключенный Алексей Шестаков, отбывавший наказание по статье "убийство", сбежал из колонии строгого режима в поселке Шексна, где сидят особо опасные преступники. За ним прилетел захваченный сообщниками вертолет. Ми-2 завис над территорией колонии, спустил веревочную лестницу и улетел вместе с заключенным. Сбежавший и его сообщники высадились на окраине Вологды. Шестаков пытался уехать на такси, но был пойман и обезврежен через несколько часов, его сообщников задержали через несколько дней.По версии следствия, рано утром 22 марта заказанный Шестаковым вертолет прибыл на базу отдыха "Ирма" Шескнинского района, где забрал двух человек. Пассажиры Татьяна Важалина и Александр Русаков угрозами принудили пилота лететь в колонию. В январе 2013 года суд приговорил Шестакова к 24 годам лишения свободы с ограничением свободы на два года, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии особого режима. Его подельники были приговорены к срокам от 11 до 12 лет колонии. В связи с этим делом был осужден заместитель начальника исправительного учреждения Александр Белоликов, покровительствовавший Шестакову. Он был осужден на четыре года колонии. По данным следствия, Белоликов в мае 2011 года за взятку в 10 тысяч рублей настоял на том, чтобы совершивший позднее побег Алексей Шестаков был снят с профилактического учета лиц, склонных к побегу. Осужденный получил возможность жить в отдельном помещении в спортзале колонии и пользоваться мобильной связью. Также, по информации ведомства, Белоликов получал взятки от Шестакова и ранее.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)