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УФСИН опровергло данные о массовых беспорядках в колонии на Урале
УФСИН опровергло данные о массовых беспорядках в колонии на Урале
Информация о массовых беспорядках в колонии в свердловском Каменске-Уральском, нанесении осужденными себе серьезных травм и неоказании им медицинской помощи не... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T09:58
2021-03-29T15:07
свердловская область
каменск-уральский
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Информация о массовых беспорядках в колонии в свердловском Каменске-Уральском, нанесении осужденными себе серьезных травм и неоказании им медицинской помощи не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСИН.Как заявляет ведомство, вечером в воскресенье пять осужденных одного из отрядов лезвием от одноразового бритвенного станка нанесли себе поверхностные порезы предплечий "с целью демонстративно-шантажных действий". Требования со стороны осужденных не выдвигались, всем быстро была оказана медицинская помощь, добавили в пресс-службе.Сейчас в ИК-47 работает руководство ГУФСИН России по Свердловской области. Как отметили в ведомстве, ситуация в учреждении стабильная и управляемая, руководство проводит беседы с осужденными. Действия пяти человек подпадают под признаки состава преступления, предусмотренные статьей 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).Свердловские следователи организовали проверку после того, как несколько осужденных в колонии Каменска-Уральского нанесли себе порезы, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.Следователи изучают необходимую документацию, в частности, должностные инструкции представителей администрации колонии, сведения об оказании медицинской помощи причинившим себе повреждения осужденным, а также характеризующие материалы в отношении них, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210227/pytki-1599233227.html
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свердловская область, каменск-уральский, происшествия

УФСИН опровергло данные о массовых беспорядках в колонии на Урале

09:58 29.03.2021 (обновлено: 15:07 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновИсправительная колония общего режима
Исправительная колония общего режима - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Информация о массовых беспорядках в колонии в свердловском Каменске-Уральском, нанесении осужденными себе серьезных травм и неоказании им медицинской помощи не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСИН.
"С целью предотвращения недостоверной информации, распространяемой близкими осужденных, отбывающих в ИК-47 в городе Каменск-Уральский (строгий режим, рецидивисты) о якобы массовых беспорядках, происходящих в учреждении, случаях массового членовредительства и не оказания медпомощи данным осужденным, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности, распространяется осужденными через близких в средства массовой информации", - говорится в релизе.
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Как заявляет ведомство, вечером в воскресенье пять осужденных одного из отрядов лезвием от одноразового бритвенного станка нанесли себе поверхностные порезы предплечий "с целью демонстративно-шантажных действий". Требования со стороны осужденных не выдвигались, всем быстро была оказана медицинская помощь, добавили в пресс-службе.
Сейчас в ИК-47 работает руководство ГУФСИН России по Свердловской области. Как отметили в ведомстве, ситуация в учреждении стабильная и управляемая, руководство проводит беседы с осужденными. Действия пяти человек подпадают под признаки состава преступления, предусмотренные статьей 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).
Свердловские следователи организовали проверку после того, как несколько осужденных в колонии Каменска-Уральского нанесли себе порезы, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
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"В настоящее время следователями СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С этой целью принимаются меры к опросу осуждённых и сотрудников исправительного учреждения, а также установлению точного числа заключённых, которые причинили себе телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Следователи изучают необходимую документацию, в частности, должностные инструкции представителей администрации колонии, сведения об оказании медицинской помощи причинившим себе повреждения осужденным, а также характеризующие материалы в отношении них, добавили в ведомстве.
 
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