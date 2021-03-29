https://ria.ru/20210329/ural-1603249969.html

УФСИН опровергло данные о массовых беспорядках в колонии на Урале

УФСИН опровергло данные о массовых беспорядках в колонии на Урале

Информация о массовых беспорядках в колонии в свердловском Каменске-Уральском, нанесении осужденными себе серьезных травм и неоказании им медицинской помощи не... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T09:58

2021-03-29T09:58

2021-03-29T15:07

свердловская область

каменск-уральский

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Информация о массовых беспорядках в колонии в свердловском Каменске-Уральском, нанесении осужденными себе серьезных травм и неоказании им медицинской помощи не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСИН.Как заявляет ведомство, вечером в воскресенье пять осужденных одного из отрядов лезвием от одноразового бритвенного станка нанесли себе поверхностные порезы предплечий "с целью демонстративно-шантажных действий". Требования со стороны осужденных не выдвигались, всем быстро была оказана медицинская помощь, добавили в пресс-службе.Сейчас в ИК-47 работает руководство ГУФСИН России по Свердловской области. Как отметили в ведомстве, ситуация в учреждении стабильная и управляемая, руководство проводит беседы с осужденными. Действия пяти человек подпадают под признаки состава преступления, предусмотренные статьей 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).Свердловские следователи организовали проверку после того, как несколько осужденных в колонии Каменска-Уральского нанесли себе порезы, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.Следователи изучают необходимую документацию, в частности, должностные инструкции представителей администрации колонии, сведения об оказании медицинской помощи причинившим себе повреждения осужденным, а также характеризующие материалы в отношении них, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210227/pytki-1599233227.html

https://ria.ru/20201130/pytki--1586970352.html

свердловская область

каменск-уральский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, каменск-уральский, происшествия